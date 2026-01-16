МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выступил за развитие беспилотного транспорта в России, подчеркнув историческую важность революции транспортной системы для развития государства.
Президент отметил, что в России и во всем мире происходит революция в сфере транспорта. Он сравнил её масштаб с технологическим, инфраструктурным сдвигом рубежа XIX-XX веков.
"Тогда благодаря прежде всего строительству железнодорожных магистралей, развитию флота, других транспортных систем, Россия сделала колоссальный шаг в своём развитии. Большой вклад в решение этих задач внесли выдающиеся отечественные учёные и инженеры. Сегодня нам также нужно формировать национальную индустрию беспилотного транспорта на суверенной технологической и производственной платформе с опорой на собственные научные и инженерные школы", - сказал Путин во время совещания по развитию автономных и беспилотных систем в России.
Глава государства также подчеркнул необходимость обеспечения комфортных условий для наращивания российским бизнесом производства беспилотников и их элементной базы. При этом комплектующие должны быть более унифицированными, применяться для разных типов автономных систем.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на совещании предстоит серьезное обсуждение. Он анонсировал выступления с докладами министра транспорта Андрея Никитина, министра промышленности Антона Алиханова, а также спецпредставителя президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова.