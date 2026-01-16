МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выступил за развитие беспилотного транспорта в России, подчеркнув историческую важность революции транспортной системы для развития государства.

Глава государства также подчеркнул необходимость обеспечения комфортных условий для наращивания российским бизнесом производства беспилотников и их элементной базы. При этом комплектующие должны быть более унифицированными, применяться для разных типов автономных систем.