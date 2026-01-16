https://ria.ru/20260116/putin-2068423288.html
Путин анонсировал международный транспортный форум в Петербурге
Путин анонсировал международный транспортный форум в Петербурге - РИА Новости, 16.01.2026
Путин анонсировал международный транспортный форум в Петербурге
Президент России Владимир Путин анонсировал международный транспортно-логистический форум, который пройдет в апреле в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 16.01.2026
Путин анонсировал международный транспортный форум в Петербурге
Путин анонсировал международный транспортный форум в Петербурге в апреле