Путин в пятницу проведет совещание по развитию автономных систем
Президент России Владимир Путин проведет в пятницу совещание по вопросам развития автономных систем, предстоит серьезное обсуждение, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.01.2026
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
андрей никитин (политик)
россия
