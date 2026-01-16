Путин в пятницу проведет совещание по развитию автономных систем

«

"Состоится отдельное совещание по вопросам развития автономной системы. Из открытого там будет вступительное слово президента, но выступать там будет и Андрей Никитин, министр транспорта, и Антон Алиханов, министр промышленности, и мой тезка Дмитрий Песков, который спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития. Поэтому будет такое серьезное обсуждение", - сказал Песков журналистам.