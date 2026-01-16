Рейтинг@Mail.ru
Путин в пятницу проведет совещание по развитию автономных систем - РИА Новости, 16.01.2026
13:18 16.01.2026
Путин в пятницу проведет совещание по развитию автономных систем
Путин в пятницу проведет совещание по развитию автономных систем
Президент России Владимир Путин проведет в пятницу совещание по вопросам развития автономных систем, предстоит серьезное обсуждение, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.01.2026
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
андрей никитин (политик)
россия
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, андрей никитин (политик)
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Андрей Никитин (политик)
Путин в пятницу проведет совещание по развитию автономных систем

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития транспорта. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу совещание по вопросам развития автономных систем, предстоит серьезное обсуждение, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Состоится отдельное совещание по вопросам развития автономной системы. Из открытого там будет вступительное слово президента, но выступать там будет и Андрей Никитин, министр транспорта, и Антон Алиханов, министр промышленности, и мой тезка Дмитрий Песков, который спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития. Поэтому будет такое серьезное обсуждение", - сказал Песков журналистам.

Песков рассказал о роли автономных и беспилотных систем в экономике
Песков рассказал о роли автономных и беспилотных систем в экономике
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинАндрей Никитин (политик)
 
 
