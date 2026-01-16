Пушков оценил вероятность выхода Дании из НАТО

"От выхода из НАТО больше всего потеряла бы сама Дания, для которой пребывание в альянсе - решающий фактор ее политического веса. Была бы потеря и для НАТО - альянс лишился бы небольшого, но активного члена, и впервые с 1949 года потерял бы свою целостность. Но для Дании выход из НАТО означал бы утрату всех сильных сторон своего политического положения - и ни одного плюса", - констатировал политик.