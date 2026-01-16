Рейтинг@Mail.ru
Пушков оценил вероятность выхода Дании из НАТО - РИА Новости, 16.01.2026
12:11 16.01.2026
Пушков оценил вероятность выхода Дании из НАТО
Пушков оценил вероятность выхода Дании из НАТО
Вероятность выхода Дании из НАТО невысока, но это было бы неприятным шагом для альянса, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T12:11:00+03:00
2026-01-16T12:11:00+03:00
Пушков оценил вероятность выхода Дании из НАТО

Пушков: вероятность выхода Дании из НАТО невысока

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Вероятность выхода Дании из НАТО невысока, но это было бы неприятным шагом для альянса, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
В среду министры иностранных дел Дании и Гренландии покинули Белый дом менее чем через 1,5 часа после начала переговоров с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом. Позицию США по вопросу острова не удалось изменить на встрече в Белом доме, заявил глава датского ведомства Ларс Лёкке Расмуссен. Он также сообщил, что Дания и США решили создать группу высокого уровня для проработки мер по реагированию на обеспокоенность США в связи с безопасностью Гренландии. В четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что технические переговоры США с Данией по вопросу приобретения Гренландии продолжатся и будут проходить каждые две-три недели.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Европа набрала чуть больше взвода на защиту Гренландии от США
Вчера, 05:17
Вчера, 05:17
"В случае выхода из НАТО Дания утратит свою политическую идентичность, а для НАТО это будет неприятным шагом, поскольку создаст прецедент. Вероятность этого, однако, невысока", - написал член комитета Совфеда в своем телеграм-канале.
Сенатор также добавил, что президент США Дональд Трамп уже дал понять, что ему не важно, останется ли Дания в НАТО или нет. По его словам, угроза Дании о выходе из НАТО выглядит как попытка шантажа и в США это понимают.
"От выхода из НАТО больше всего потеряла бы сама Дания, для которой пребывание в альянсе - решающий фактор ее политического веса. Была бы потеря и для НАТО - альянс лишился бы небольшого, но активного члена, и впервые с 1949 года потерял бы свою целостность. Но для Дании выход из НАТО означал бы утрату всех сильных сторон своего политического положения - и ни одного плюса", - констатировал политик.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Народ против". Чем Европа ответит Трампу за Гренландию
Вчера, 08:00
Вчера, 08:00
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Ольга Стефанишина - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Украинский посол в США прокомментировала ситуацию вокруг Гренландии
Вчера, 10:19
Вчера, 10:19
 
В миреДанияСШАГренландияДональд ТрампАлексей ПушковМарко РубиоНАТОСовет Федерации РФЕвросоюзУдары США по Венесуэле
 
 
