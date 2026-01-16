Украинский посол в США прокомментировала ситуацию вокруг Гренландии

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Посол Украины в США Ольга Стефанишина предложила не драматизировать ситуацию вокруг Гренландии и воспользовалась случаем напомнить об Украине.
В ходе интервью посла агентству Блумберг ведущий напомнил о заявлениях властей Дании о том, что любые действия США по захвату Гренландии будут означать конец НАТО.
"Министр иностранных дел Дании был в Вашингтоне. Он провел переговоры, обе стороны услышали друг друга... и готовы продолжить диалог. Мы не считаем, что это (ситуация вокруг Гренландии - ред.) должно быть предметом подобной драматизации. Я думаю, что настоящая драма разворачивается на Украине", - отметила Стефанишина.
Гренландия входит в состав Дании, население самого большого в мире острова едва превышает 56 тысяч человек. До 1953 года он имел статус колонии, а в 2009 году по итогам референдума получил расширенное самоуправление. В частности, местная администрация взяла на себя ответственность за контроль над природными ресурсами, которыми богаты гренландские недра.
Американские планы присоединить остров имеют давнюю историю. В 1867 году, после приобретения Аляски у Российской империи, госсекретарь США Уильям Генри Сьюард изучал возможность покупки Гренландии, но в конгрессе отклонили этот проект. В 1946 году США решили купить Гренландию за 100 миллионов долларов, но получили отказ. То же произошло и в 2019 году, когда президент Дональд Трамп предложил Дании продать остров.
В последнее время Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью США, объясняя это стратегической важностью для национальной безопасности. На острове размещается самая северная космическая военная база США "Питуффик", чьей задачей является в том числе обнаружение пусков баллистических ракет. При этом американский лидер отказывался дать слово не применять силу ради контроля над Гренландией, а также однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - контроль над ней или сохранение НАТО. Со своей стороны, власти Дании предостерегли США от захвата острова, отметив, что ожидают уважения территориальной целостности.