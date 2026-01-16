Источник: Турция продолжает расследование убийства посла Карлова

"Это часть расследования в рамках операции против террористической организации (FETÖ - ред.). Детали операции не раскрываются", - заявил собеседник агентства на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения.

Запрещённая в Турции организация FETÖ 15 июля 2016 года предприняла попытку государственного переворота. По данным агентства Anadolu, попытка военного переворота была полностью подавлена за примерно 21 час по всей стране. В результате попытки переворота погибли 253 человека - как гражданские, так и военнослужащие. Для осуществления захвата власти путчисты задействовали около 9 тысяч военных, 35 самолетов, 37 вертолетов, 246 единиц бронетехники, в том числе 74 танка, и почти 4 тысяч единиц стрелкового оружия.