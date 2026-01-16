https://ria.ru/20260116/politsiya-2068319403.html
Источник: Турция продолжает расследование убийства посла Карлова
Турция продолжает расследование убийства посла РФ Андрея Карлова в рамках борьбы с запрещенной в республике организацией FETÖ, не раскрывает детали, сообщил РИА РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T14:58:00+03:00
2026-01-16T14:58:00+03:00
2026-01-16T15:03:00+03:00
2026
АНКАРА, 16 янв - РИА Новости. Турция продолжает расследование убийства посла РФ Андрея Карлова в рамках борьбы с запрещенной в республике организацией FETÖ, не раскрывает детали, сообщил РИА Новости источник во властных структурах.
Один из предполагаемых организаторов убийства посла России
в Анкаре Андрея Карлова
, разыскиваемый турецкими властями, скрывается в Канаде
под другим именем и избегает регистрации в органах безопасности, передал телеканал СNN Türk.
"Это часть расследования в рамках операции против террористической организации (FETÖ - ред.). Детали операции не раскрываются", - заявил собеседник агентства на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда
до Камчатки
глазами путешественника" в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Президент РФ Владимир Путин
присвоил Карлову звание Героя России посмертно.
Турция
нацелена "уничтожить" запрещенную в стране организацию FETÖ как угрозу для страны, не намерена терять бдительность в этом отношении, заявил ранее президент республики Реджеп Тайип Эрдоган
.
Запрещённая в Турции организация FETÖ 15 июля 2016 года предприняла попытку государственного переворота. По данным агентства Anadolu, попытка военного переворота была полностью подавлена за примерно 21 час по всей стране. В результате попытки переворота погибли 253 человека - как гражданские, так и военнослужащие. Для осуществления захвата власти путчисты задействовали около 9 тысяч военных, 35 самолетов, 37 вертолетов, 246 единиц бронетехники, в том числе 74 танка, и почти 4 тысяч единиц стрелкового оружия.