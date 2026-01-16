На Ростральных колоннах в Петербурге зажгут факелы в честь снятия блокады

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Факелы на Ростральных колоннах в Санкт-Петербурге зажгут 27 января в честь 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщила председатель городского комитета по социальной политике Елена Фидрикова.

Санкт-Петербург 18 января отметит 83-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда , а 27 января - 82-ую годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.

"Наш город традиционно с особым трепетом готовится к главным памятным датам своей истории – годовщинам прорыва и полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, чтобы выразить безмерную благодарность поколению победителей", - сказала Фидрикова на заседании координационного совета по делам ветеранов под председательством губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова

По ее словам, план общегородских мероприятий включает 177 инициатив. Основные мероприятия традиционно пройдут 27 января.

Так, 27 января в 9.30 состоится торжественно-траурный митинг и церемония возложения цветов к мемориальной доске "Героизму и мужеству ленинградцев" на Невском проспекте, дом 14. В 11.00 состоится торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, на Серафимовском, Богословском, Смоленском кладбищах, в других местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда, на мемориалах, посвященных подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.

"В эти зимние морозные дни мы должны обеспечить максимальную безопасность и комфорт для наших ветеранов, медицинскую помощь. Администрациями районов ветераны доставляются до мероприятий и обратно до дома в теплых автобусах в сопровождении медицинского работника", - сказала глава комитета.

"Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению 18 и 27 января с 10.00 до 12.00 и с 19.00 до 22.00 будут зажжены факелы на Ростральных колоннах, а также будет включена подсветка в особом режиме Дворцового, Троицкого мостов и моста Бетанкура в цветах Ленты Ленинградской Победы, а на Московском проспекте у площади Победы будет проведена памятная акция "Лучи Победы", - сказала Фидрикова.

Она также сообщила, что в 15.00 в БКЗ "Октябрьский" пройдет праздничный концерт. Кроме того, концертные программы предусмотрены и на других культурных площадках города.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера . Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия 27 января 1944 года ленинградцам пришлось ждать еще целый год.