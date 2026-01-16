На Ростральных колоннах в Петербурге зажгут факелы в честь снятия блокады

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Факелы на Ростральных колоннах в Санкт-Петербурге зажгут 27 января в честь 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщила председатель городского комитета по социальной политике Елена Фидрикова.
Санкт-Петербург 18 января отметит 83-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда, а 27 января - 82-ую годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
"Наш город традиционно с особым трепетом готовится к главным памятным датам своей истории – годовщинам прорыва и полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, чтобы выразить безмерную благодарность поколению победителей", - сказала Фидрикова на заседании координационного совета по делам ветеранов под председательством губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
По ее словам, план общегородских мероприятий включает 177 инициатив. Основные мероприятия традиционно пройдут 27 января.
Так, 27 января в 9.30 состоится торжественно-траурный митинг и церемония возложения цветов к мемориальной доске "Героизму и мужеству ленинградцев" на Невском проспекте, дом 14. В 11.00 состоится торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, на Серафимовском, Богословском, Смоленском кладбищах, в других местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда, на мемориалах, посвященных подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.
"В эти зимние морозные дни мы должны обеспечить максимальную безопасность и комфорт для наших ветеранов, медицинскую помощь. Администрациями районов ветераны доставляются до мероприятий и обратно до дома в теплых автобусах в сопровождении медицинского работника", - сказала глава комитета.
"Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению 18 и 27 января с 10.00 до 12.00 и с 19.00 до 22.00 будут зажжены факелы на Ростральных колоннах, а также будет включена подсветка в особом режиме Дворцового, Троицкого мостов и моста Бетанкура в цветах Ленты Ленинградской Победы, а на Московском проспекте у площади Победы будет проведена памятная акция "Лучи Победы", - сказала Фидрикова.
Она также сообщила, что в 15.00 в БКЗ "Октябрьский" пройдет праздничный концерт. Кроме того, концертные программы предусмотрены и на других культурных площадках города.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия 27 января 1944 года ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
