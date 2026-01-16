Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали, как мигранты в Петербурге прятались при проверке
14:56 16.01.2026
В МВД рассказали, как мигранты в Петербурге прятались при проверке
Полиция Санкт-Петербурга провела проверку в хостеле на территории рынка Апраксин двор в историческом центре города, некоторые его постояльцы пытались спрятаться РИА Новости, 16.01.2026
санкт-петербург, россия, происшествия
Санкт-Петербург, Россия, Происшествия
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга провела проверку в хостеле на территории рынка Апраксин двор в историческом центре города, некоторые его постояльцы пытались спрятаться от правоохранителей за вешалками с одеждой или сбежать через магазин игрушек, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, во время рейда в хостеле на территории "Апрашки" находились 112 иностранных граждан, у которых визит полицейских вызвал "заметную нервозность".
"Часть постояльцев попыталась скрыться по чёрной лестнице, ведущей на улицу через магазин игрушек. Другие выбирали более необычные способы маскировки - прятались за вещами на вешалке", – рассказали в ГУМВД.
В результате все иностранные граждане были проверены и дактилоскопированы. Нарушителями миграционного законодательства оказались 23 человека, которых доставили в полицию.
Как уточняет ГУМВД, мигрантов привлекли к административной ответственности по статье о нарушении правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране. В настоящее время решается вопрос об их выдворении, добавили в региональном главке МВД.
Апраксин двор - торговая зона в историческом центре Петербурга, недалеко от Невского проспекта. В обиходе его называют "Апрашка". Он был особенно популярен в 1990-х годах, с тех пор стиль торговли здесь не претерпел заметных изменений.
