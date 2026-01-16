Рейтинг@Mail.ru
Виновные в подрыве "Северных потоков" хорошо известны, заявил Песков - РИА Новости, 16.01.2026
13:06 16.01.2026
Виновные в подрыве "Северных потоков" хорошо известны, заявил Песков
Виновные в подрыве "Северных потоков" хорошо известны, заявил Песков

Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Виновный в подрывах "Северных потоков" хорошо известен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Согласно опубликованному в четверг на сайте Верховного суда ФРГ документе, суд считает весьма вероятным, что арестованный в Италии и экстрадированный в Германию экс-офицер ВСУ, который ранее проходил под именем Сергей Кузнецов, совершил диверсию на "Северных потоках" по поручению государства.
«

"Кто это - уже хорошо известно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о постановлении верхового суда ФРГ о подрывах "Северных потоков".

