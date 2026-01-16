Рейтинг@Mail.ru
16.01.2026
23:21 16.01.2026
Минпросвещения подготовило проект по введению оценки за поведение в школах
Минпросвещения подготовило проект по введению оценки за поведение в школах
Минпросвещения подготовило проект по введению оценки за поведение в школах

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Школьники на уроке. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Минпросвещения РФ подготовило проект приказа, который включает пункт с введением оценки за поведение в школах страны, выяснило РИА Новости, изучив документ министерства.
"Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в организации, может предусматривать выставление оценок поведения обучающихся", - говорится в документе.
Учитель на уроке - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Госдуме предложили в несколько раз повысить зарплату школьным учителям
15 января, 04:43
В Минпросвещения РФ уточнили РИА Новости, что соответствующие изменения разработаны по результатам проведения пилотного проекта. Решение о формате введения оценки за поведение будет принято по результатам школ, где проходил эксперимент.
С 1 сентября 2025 года в ряде школ Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики и Республики Мордовия началась апробация системы оценивания поведения учащихся.
Главной задачей оценок поведения, по данным министерства, служит укрепление сознательной дисциплины обучающихся, а главным критерием – выполнение своих основных обязанностей, таких как старательное обучение, прилежное поведение, активное участие в общественной жизни школы и общественно полезном труде.
Школьный класс - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В ГД предложили преобразовать должность классного руководителя в школах
13 января, 11:15
 
ОбществоРоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
