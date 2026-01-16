Минпросвещения подготовило проект по введению оценки за поведение в школах

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Минпросвещения РФ подготовило проект приказа, который включает пункт с введением оценки за поведение в школах страны, выяснило РИА Новости, изучив документ министерства.

"Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в организации, может предусматривать выставление оценок поведения обучающихся", - говорится в документе.

В Минпросвещения РФ уточнили РИА Новости, что соответствующие изменения разработаны по результатам проведения пилотного проекта. Решение о формате введения оценки за поведение будет принято по результатам школ, где проходил эксперимент.