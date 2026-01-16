https://ria.ru/20260116/otsenki-2068435424.html
Минпросвещения подготовило проект по введению оценки за поведение в школах
Минпросвещения подготовило проект по введению оценки за поведение в школах - РИА Новости, 16.01.2026
Минпросвещения подготовило проект по введению оценки за поведение в школах
Минпросвещения РФ подготовило проект приказа, который включает пункт с введением оценки за поведение в школах страны, выяснило РИА Новости, изучив документ... РИА Новости, 16.01.2026
россия
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Минпросвещения РФ подготовило проект приказа, который включает пункт с введением оценки за поведение в школах страны, выяснило РИА Новости, изучив документ министерства.
"Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в организации, может предусматривать выставление оценок поведения обучающихся", - говорится в документе.
В Минпросвещения РФ
уточнили РИА Новости, что соответствующие изменения разработаны по результатам проведения пилотного проекта. Решение о формате введения оценки за поведение будет принято по результатам школ, где проходил эксперимент.
С 1 сентября 2025 года в ряде школ Новгородской, Ярославской, Тульской областей
, Луганской Народной Республики
, Чеченской Республики и Республики Мордовия началась апробация системы оценивания поведения учащихся.
Главной задачей оценок поведения, по данным министерства, служит укрепление сознательной дисциплины обучающихся, а главным критерием – выполнение своих основных обязанностей, таких как старательное обучение, прилежное поведение, активное участие в общественной жизни школы и общественно полезном труде.