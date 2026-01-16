Рейтинг@Mail.ru
У Франции не хватит таланта создать свой "Орешник", считают в Совфеде - РИА Новости, 16.01.2026
17:36 16.01.2026
У Франции не хватит таланта создать свой "Орешник", считают в Совфеде
У Франции не хватит таланта создать свой "Орешник", считают в Совфеде
в мире
франция
россия
париж
владимир чижов
эммануэль макрон
совет федерации рф
франция
россия
париж
в мире, франция, россия, париж, владимир чижов, эммануэль макрон, совет федерации рф
В мире, Франция, Россия, Париж, Владимир Чижов, Эммануэль Макрон, Совет Федерации РФ
У Франции не хватит таланта создать свой "Орешник", считают в Совфеде

Чижов: у Франции не хватит таланта создать свой "Орешник"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВладимир Чижов
Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Владимир Чижов. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Россия не продаст Парижу свой новейший ракетный комплекс "Орешник", а технический гений военно-промышленного комплекса Франции сильно не дотягивает до такого уровня, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сказал во время выступления на авиабазе Истр-Ле-Тюбе, что Европе необходимо в краткосрочной перспективе создать аналог российского комплекса "Орешник".
"Ну, если он хочет обратиться, чтобы купить "Орешник" у нас, думаю, мы ему не продадим пока. А сделать свой подобный... Я рискну предположить, что технический гений французского военно-промышленного комплекса сильно не дотягивает до такого уровня", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
Сенатор также отметил, что "завидовать проще, чем самому делать что-то".
Кадры ударов Орешником по объектам во Львовской области - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Все кончено": в США раскрыли, чем запуск "Орешника" обернется для России
