Европа в ближайшие десять лет не создаст аналог "Орешника", считает эксперт
10:11 16.01.2026
Европа в ближайшие десять лет не создаст аналог "Орешника", считает эксперт
Европа в ближайшие десять лет не создаст аналог "Орешника", считает эксперт - РИА Новости, 16.01.2026
Европа в ближайшие десять лет не создаст аналог "Орешника", считает эксперт
Европа в ближайшие десять лет не сможет создать аналог российского комплекса "Орешник", а слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости обзавестись РИА Новости, 16.01.2026
Европа в ближайшие десять лет не создаст аналог "Орешника", считает эксперт

Профессор Гусев: Европа в ближайшие 10 лет не сможет создать аналог «Орешника»

Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник"
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник" . Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Европа в ближайшие десять лет не сможет создать аналог российского комплекса "Орешник", а слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости обзавестись таким оружием - беспочвенны, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сказал во время выступления на авиабазе Истр-Ле-Тюбе, что Европе необходимо в краткосрочной перспективе создать аналог российского комплекса "Орешник".
"Такого оружия, по оценкам экспертов, ни в Европе, ни в США в ближайшие десять лет создать не получится, потому что это совершенно новые технологии, новые мысли. Умозаключения Макрона о том, что Европе необходимо озаботиться созданием аналога "Орешника" пока абсолютно беспочвенны", - сказал Гусев.
При этом эксперт не исключил, что Европа сможет найти ресурсы на новое оружие. "Они найдут деньги и специалистов, где-то кого-то перекупят и будут действовать в этом направлении. Вот этого исключать нельзя, потому что для них это жизненно важно", - отметил он.
По мнению Гусева, Европе стоит прекратить "изобретать велосипед", а начать договариваться с Россией.
"Я имею в виду создание общей европейской системы безопасности. Сейчас (президент США Дональд - ред.) Трамп у них заберет Гренландию, выйдет из НАТО, и они останутся ни с чем. У них нет другого выхода. Никакие "Орешники", аналоги "Орешников" их не спасут", - заключил эксперт.
