Европа в ближайшие десять лет не создаст аналог "Орешника", считает эксперт

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Европа в ближайшие десять лет не сможет создать аналог российского комплекса "Орешник", а слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости обзавестись таким оружием - беспочвенны, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.

При этом эксперт не исключил, что Европа сможет найти ресурсы на новое оружие. "Они найдут деньги и специалистов, где-то кого-то перекупят и будут действовать в этом направлении. Вот этого исключать нельзя, потому что для них это жизненно важно", - отметил он.