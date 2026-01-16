Рейтинг@Mail.ru
Легенду сборной России по футболу не взяли в "Барселону" из-за внешности
Футбол
 
19:36 16.01.2026 (обновлено: 19:45 16.01.2026)
Легенду сборной России по футболу не взяли в "Барселону" из-за внешности
виктор онопко, йохан кройф, барселона, атлетико (мадрид), реал овьедо, чемпионат испании по футболу
Футбол, Виктор Онопко, Йохан Кройф, Барселона, Атлетико (Мадрид), Реал Овьедо, Чемпионат Испании по футболу
Легенду сборной России по футболу не взяли в "Барселону" из-за внешности

Онопко заявил, что Кройф отказался подписывать его в "Барселону" из-за внешности

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Член тренерского штаба сборной России по футболу и бывший защитник Виктор Онопко рассказал, что возглавлявший "Барселону" Йохан Кройф отказался подписывать его в каталонский клуб из-за некрасивой внешности.
В период игровой карьеры Онопко выступал за ряд клубов, включая московский "Спартак" (1992-1995), "Реал Овьедо" (1996-2002) и "Райо Вальекано" (2002-2003). Всего за испанские команды он провел 251 матч, в которых забил восемь голов. Кройф возглавлял "Барселону" с 1988 по 1996 год. Он приводил каталонцев к четырем победам в чемпионате Испании, победе в Кубке и трем победам в Суперкубке страны, титулу Кубка европейских чемпионов (ныне - Лига чемпионов), победе в Кубке обладателей кубков и Суперкубке УЕФА.
"Я немного знаком с этой историей, узнал о ней совсем недавно. Я не знал, что "Барселона" тоже хотела подписать меня, однако Кройф или кто-то из его помощников сказали, что Онопко некрасивый, и поэтому меня не взяли", - рассказал Онопко в подкасте на YouTube-канале El Bigote de Abadia.
"Однажды Радомир Антич позвонил мне, потому что хотел видеть меня в своей команде. Тогда он работал в "Овьедо", а затем перешел в мадридский "Атлетико". Я подписал контракт с "Овьедо" в августе, но приехал туда только в январе. Я попросил включить в контракт пункт, что смогу уйти, если появится клуб, который заплатит на один доллар больше, чем "Овьедо". Некоторые люди меня обманули и убрали этот пункт. У меня было предложение от "Атлетико", но контракт с "Овьедо" уже был подписан. Я не попал в "Атлетико" из-за обмана со стороны агентов. Мне сказали: "Если ты не поедешь в "Овьедо", тебя накажут". Но в итоге я приехал и был счастлив", - добавил Онопко.
Онопко 56 лет. После окончания игровой карьеры в 2006 году он работал ассистентом в московском ЦСКА с 2009 по 2020 год. С июля 2021 года Онопко входит в тренерский штаб сборной России, а с марта 2022 года также работает в штабе "Ростова".
Сергей Паршивлюк - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Паршивлюк покинул тренерский штаб "Динамо"
Вчера, 18:06
 
