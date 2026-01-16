Легенду сборной России по футболу не взяли в "Барселону" из-за внешности

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Член тренерского штаба сборной России по футболу и бывший защитник Виктор Онопко рассказал, что возглавлявший "Барселону" Йохан Кройф отказался подписывать его в каталонский клуб из-за некрасивой внешности.
В период игровой карьеры Онопко выступал за ряд клубов, включая московский "Спартак" (1992-1995), "Реал Овьедо" (1996-2002) и "Райо Вальекано" (2002-2003). Всего за испанские команды он провел 251 матч, в которых забил восемь голов. Кройф возглавлял "Барселону" с 1988 по 1996 год. Он приводил каталонцев к четырем победам в чемпионате Испании, победе в Кубке и трем победам в Суперкубке страны, титулу Кубка европейских чемпионов (ныне - Лига чемпионов), победе в Кубке обладателей кубков и Суперкубке УЕФА.
«
"Я немного знаком с этой историей, узнал о ней совсем недавно. Я не знал, что "Барселона" тоже хотела подписать меня, однако Кройф или кто-то из его помощников сказали, что Онопко некрасивый, и поэтому меня не взяли", - рассказал Онопко в подкасте на YouTube-канале El Bigote de Abadia.
"Однажды Радомир Антич позвонил мне, потому что хотел видеть меня в своей команде. Тогда он работал в "Овьедо", а затем перешел в мадридский "Атлетико". Я подписал контракт с "Овьедо" в августе, но приехал туда только в январе. Я попросил включить в контракт пункт, что смогу уйти, если появится клуб, который заплатит на один доллар больше, чем "Овьедо". Некоторые люди меня обманули и убрали этот пункт. У меня было предложение от "Атлетико", но контракт с "Овьедо" уже был подписан. Я не попал в "Атлетико" из-за обмана со стороны агентов. Мне сказали: "Если ты не поедешь в "Овьедо", тебя накажут". Но в итоге я приехал и был счастлив", - добавил Онопко.
