Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поедет от России

Через три недели в Италии стартуют XXV зимние Олимпийские игры. РИА Новости Спорт рассказывает, кто поехал на соревнования из россиян и в какие даты можно будет последить за самыми интересными событиями.
Главное об Олимпиаде-2026:
- Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Но это официально: сама турнирная программа начнется уже 4 февраля, и примут соревнования не только два указанных города (также спортсмены выступят в Ливиньо, Антерсельве, Бормио, Предаццо, Тезеро и Вероне);
- На официальном сайте Олимпийских игр отмечается, что спортсмены выступят в восьми видах спорта (16 дисциплин, на семь больше, чем на прошлых зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине);
- Будет разыграно 116 комплектов наград. Это рекорд;
- Впервые на Играх пройдут соревнования по ски-альпинизму;
- На Олимпиаде выступят около 2900 спортсменов от 92 Национальных олимпийских комитетов (НОК), а также команда беженцев и атлеты из России и Белоруссии, допущенные под нейтральным статусом;
- Отмечается, что на Играх-2026 количество спортсменок приблизится к показателю мужчин-атлетов — представительницы прекрасного пола составят 47% от всех участников соревнований;
- Впервые на зимние Игры приедут атлеты из Бенина, Гвинеи-Бисау и Объединенных Арабских Эмиратов;
- Талисманами Игр стали два горностая, Тина и Мило (отсылка к Кортине и Милану).
© Getty Images / NurPhotoТалисманы Олимпиады-2026
© Getty Images / NurPhoto
Талисманы Олимпиады-2026
Все дисциплины на Играх:
- Хоккей;
- Фигурное катание;
- Биатлон;
- Лыжные гонки;
- Горнолыжный спорт;
- Конькобежный спорт;
- Бобслей;
- Шорт-трек;
- Сноуборд;
- Керлинг;
- Санный спорт;
- Скелетон;
- Прыжки на лыжах с трамплина;
- Фристайл;
- Лыжное двоеборье;
- Ски-альпинизм.
Кто выступит из россиян?*
Как отметила глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, россияне смогут выступать на Играх только в нейтральном статусе даже в случае окончания СВО к моменту старта Олимпиады. На данный момент известно об участии в соревнованиях следующих отечественных атлетов:
- фигуристка Аделия Петросян;
- фигурист Петр Гуменник;
- шорт-трекистка Алена Крылова;
- шорт-трекист Иван Посашков;
- ски-альпинист Никита Филиппов.
Еще десятки наших спортсменов получили нейтральный статус от международных федераций (например, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева) и возможность квалифицироваться на Игры.
* список будет обновляться.
Главные события Олимпиады-2026
Церемония открытия пройдет 6 февраля в Милане. Церемония закрытия назначена на 22 февраля, ее примет Верона.
- Фигурное катание. Медали будут разыграны 8, 11, 13, 16 и 19 февраля.*
- Хоккейные финалы будут сыграны 19 (женский) и 22 (мужской) февраля.
- Лыжники и биатлонисты, как и конькобежцы, будут бороться за награды почти каждый день.
- Горнолыжный спорт, как и сноуборд, — с 7 по 18 февраля.
- Прыжки с трамплина. Соревнования за медали пройдут 7, 9, 10, 14 и 16 февраля.
- В шорт-треке борьба за золото пройдет 10, 12, 14, 16, 18 и 20 февраля.*
- В санном спорте награды будут разыграны 8, 10, 11 и 12 февраля.
- Финалы у керлингистов пройдут 10 и 20-22 февраля.
- В лыжном двоеборье соревнования за медали назначены на 11, 17 и 19 февраля.
- Скелетонисты будут бороться за пьедестал с 13 по 15 февраля.
- В бобслее спортсмены оспорят звание олимпийских чемпионов 16-22 февраля.
- Лучшие фристайлисты получат золото, серебро и бронзу сначала 9-12, а затем 14-21 февраля.
- В ски-альпинизме участники поспорят за медали 19 и 21 февраля.*
ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ доступно на официальном сайте Игр.
* в этих соревнованиях поучаствуют атлеты из России.
Где смотреть Олимпийские игры
На данный момент нет официальной информации, будут ли в России показывать соревнования федеральные каналы и/или онлайн-платформы.