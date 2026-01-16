Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поедет от России

© Изображение из открытых источников Логотип Олимпийских игр 2026 года

Через три недели в Италии стартуют XXV зимние Олимпийские игры. РИА Новости Спорт рассказывает, кто поехал на соревнования из россиян и в какие даты можно будет последить за самыми интересными событиями.

Главное об Олимпиаде-2026:

Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Но это официально: сама турнирная программа начнется уже 4 февраля, и примут соревнования не только два указанных города (также спортсмены выступят в Ливиньо, Антерсельве, Бормио, Предаццо, Тезеро и Вероне);

На официальном сайте Олимпийских игр отмечается, что спортсмены выступят в восьми видах спорта (16 дисциплин, на семь больше, чем на прошлых зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине);

Будет разыграно 116 комплектов наград. Это рекорд;

Впервые на Играх пройдут соревнования по ски-альпинизму;

На Олимпиаде выступят около 2900 спортсменов от 92 Национальных олимпийских комитетов (НОК), а также команда беженцев и атлеты из России и Белоруссии, допущенные под нейтральным статусом;

Отмечается, что на Играх-2026 количество спортсменок приблизится к показателю мужчин-атлетов — представительницы прекрасного пола составят 47% от всех участников соревнований;

Впервые на зимние Игры приедут атлеты из Бенина, Гвинеи-Бисау и Объединенных Арабских Эмиратов;

Талисманами Игр стали два горностая, Тина и Мило (отсылка к Кортине и Милану).

© Getty Images / NurPhoto Талисманы Олимпиады-2026 © Getty Images / NurPhoto Талисманы Олимпиады-2026

Все дисциплины на Играх:

Хоккей;

Фигурное катание;

Биатлон;

Лыжные гонки;

Горнолыжный спорт;

Конькобежный спорт;

Бобслей;

Шорт-трек;

Сноуборд;

Керлинг;

Санный спорт;

Скелетон;

Прыжки на лыжах с трамплина;

Фристайл;

Лыжное двоеборье;

Ски-альпинизм.

Кто выступит из россиян?*

Как отметила глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, россияне смогут выступать на Играх только в нейтральном статусе даже в случае окончания СВО к моменту старта Олимпиады. На данный момент известно об участии в соревнованиях следующих отечественных атлетов:

фигуристка Аделия Петросян ;

; фигурист Петр Гуменник ;

; шорт-трекистка Алена Крылова ;

; шорт-трекист Иван Посашков ;

; ски-альпинист Никита Филиппов.

Еще десятки наших спортсменов получили нейтральный статус от международных федераций (например, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева) и возможность квалифицироваться на Игры.

* список будет обновляться.

Главные события Олимпиады-2026

Церемония открытия пройдет 6 февраля в Милане. Церемония закрытия назначена на 22 февраля, ее примет Верона.

Фигурное катание . Медали будут разыграны 8, 11, 13, 16 и 19 февраля.*

. Медали будут разыграны 8, 11, 13, 16 и 19 февраля.* Хоккейные финалы будут сыграны 19 (женский) и 22 (мужской) февраля.

будут сыграны 19 (женский) и 22 (мужской) февраля. Лыжники и биатлонисты, как и конькобежцы, будут бороться за награды почти каждый день.

и как и будут бороться за награды почти каждый день. Горнолыжный спорт , как и сноуборд , — с 7 по 18 февраля.

, как и , — с 7 по 18 февраля. Прыжки с трамплина . Соревнования за медали пройдут 7, 9, 10, 14 и 16 февраля.

. Соревнования за медали пройдут 7, 9, 10, 14 и 16 февраля. В шорт-треке борьба за золото пройдет 10, 12, 14, 16, 18 и 20 февраля.*

борьба за золото пройдет 10, 12, 14, 16, 18 и 20 февраля.* В санном спорте награды будут разыграны 8, 10, 11 и 12 февраля.

награды будут разыграны 8, 10, 11 и 12 февраля. Финалы у керлингистов пройдут 10 и 20-22 февраля.

пройдут 10 и 20-22 февраля. В лыжном двоеборье соревнования за медали назначены на 11, 17 и 19 февраля.

соревнования за медали назначены на 11, 17 и 19 февраля. Скелетонисты будут бороться за пьедестал с 13 по 15 февраля.

будут бороться за пьедестал с 13 по 15 февраля. В бобслее спортсмены оспорят звание олимпийских чемпионов 16-22 февраля.

спортсмены оспорят звание олимпийских чемпионов 16-22 февраля. Лучшие фристайлисты получат золото, серебро и бронзу сначала 9-12, а затем 14-21 февраля.

получат золото, серебро и бронзу сначала 9-12, а затем 14-21 февраля. В ски-альпинизме участники поспорят за медали 19 и 21 февраля.*

ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ доступно на официальном сайте Игр.

* в этих соревнованиях поучаствуют атлеты из России.

Где смотреть Олимпийские игры