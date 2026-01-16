Рейтинг@Mail.ru
Олимпиада-2026: когда и где пройдет, календарь и дисциплины, кто едет от России
08:00 16.01.2026
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поедет от России
Олимпиада-2026: когда и где пройдет, календарь и дисциплины, кто едет от России
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поедет от России
Через три недели в Италии стартуют XXV зимние Олимпийские игры. РИА Новости Спорт рассказывает, кто поехал на соревнования из россиян и в какие даты можно будет РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поедет от России

Через три недели в Италии стартуют XXV зимние Олимпийские игры. РИА Новости Спорт рассказывает, кто поехал на соревнования из россиян и в какие даты можно будет последить за самыми интересными событиями.

Главное об Олимпиаде-2026:

  • Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Но это официально: сама турнирная программа начнется уже 4 февраля, и примут соревнования не только два указанных города (также спортсмены выступят в Ливиньо, Антерсельве, Бормио, Предаццо, Тезеро и Вероне);
  • На официальном сайте Олимпийских игр отмечается, что спортсмены выступят в восьми видах спорта (16 дисциплин, на семь больше, чем на прошлых зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине);
  • Будет разыграно 116 комплектов наград. Это рекорд;
  • Впервые на Играх пройдут соревнования по ски-альпинизму;
  • На Олимпиаде выступят около 2900 спортсменов от 92 Национальных олимпийских комитетов (НОК), а также команда беженцев и атлеты из России и Белоруссии, допущенные под нейтральным статусом;
  • Отмечается, что на Играх-2026 количество спортсменок приблизится к показателю мужчин-атлетов — представительницы прекрасного пола составят 47% от всех участников соревнований;
  • Впервые на зимние Игры приедут атлеты из Бенина, Гвинеи-Бисау и Объединенных Арабских Эмиратов;
  • Талисманами Игр стали два горностая, Тина и Мило (отсылка к Кортине и Милану).
© Getty Images / NurPhotoТалисманы Олимпиады-2026
Талисманы Олимпиады-2026 - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Getty Images / NurPhoto
Талисманы Олимпиады-2026

Все дисциплины на Играх:

  • Хоккей;
  • Фигурное катание;
  • Биатлон;
  • Лыжные гонки;
  • Горнолыжный спорт;
  • Конькобежный спорт;
  • Бобслей;
  • Шорт-трек;
  • Сноуборд;
  • Керлинг;
  • Санный спорт;
  • Скелетон;
  • Прыжки на лыжах с трамплина;
  • Фристайл;
  • Лыжное двоеборье;
  • Ски-альпинизм.

Кто выступит из россиян?*

Как отметила глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, россияне смогут выступать на Играх только в нейтральном статусе даже в случае окончания СВО к моменту старта Олимпиады. На данный момент известно об участии в соревнованиях следующих отечественных атлетов:
  • фигуристка Аделия Петросян;
  • фигурист Петр Гуменник;
  • шорт-трекистка Алена Крылова;
  • шорт-трекист Иван Посашков;
  • ски-альпинист Никита Филиппов.
Еще десятки наших спортсменов получили нейтральный статус от международных федераций (например, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева) и возможность квалифицироваться на Игры.
* список будет обновляться.
© РИА Новости / Александр ВильфЭтери Тутберидзе и Аделия Петросян
Этери Тутберидзе и Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Этери Тутберидзе и Аделия Петросян

Главные события Олимпиады-2026

Церемония открытия пройдет 6 февраля в Милане. Церемония закрытия назначена на 22 февраля, ее примет Верона.
  • Фигурное катание. Медали будут разыграны 8, 11, 13, 16 и 19 февраля.*
  • Хоккейные финалы будут сыграны 19 (женский) и 22 (мужской) февраля.
  • Лыжники и биатлонисты, как и конькобежцы, будут бороться за награды почти каждый день.
  • Горнолыжный спорт, как и сноуборд, — с 7 по 18 февраля.
  • Прыжки с трамплина. Соревнования за медали пройдут 7, 9, 10, 14 и 16 февраля.
  • В шорт-треке борьба за золото пройдет 10, 12, 14, 16, 18 и 20 февраля.*
  • В санном спорте награды будут разыграны 8, 10, 11 и 12 февраля.
  • Финалы у керлингистов пройдут 10 и 20-22 февраля.
  • В лыжном двоеборье соревнования за медали назначены на 11, 17 и 19 февраля.
  • Скелетонисты будут бороться за пьедестал с 13 по 15 февраля.
  • В бобслее спортсмены оспорят звание олимпийских чемпионов 16-22 февраля.
  • Лучшие фристайлисты получат золото, серебро и бронзу сначала 9-12, а затем 14-21 февраля.
  • В ски-альпинизме участники поспорят за медали 19 и 21 февраля.*
ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ доступно на официальном сайте Игр.
* в этих соревнованиях поучаствуют атлеты из России.

Где смотреть Олимпийские игры

На данный момент нет официальной информации, будут ли в России показывать соревнования федеральные каналы и/или онлайн-платформы.
Подготовка Пекина к Олимпийским играм 2022 - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Ситуации несопоставимы": МОК признал разницу подходов к США и России
13 января, 12:59
 
СпортЗимние Олимпийские игры 2026Олимпийские игрыПётр ГуменникКирсти КовентриАделия ПетросянМеждународный олимпийский комитет (МОК)Анонсы и трансляции матчей
 
