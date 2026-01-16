https://ria.ru/20260116/obrazovanie-2068208988.html
Стало известно, сколько россияне готовы потратить на онлайн-образование
16.01.2026
Стало известно, сколько россияне готовы потратить на онлайн-образование
Россияне готовы тратить на онлайн-образование до 30 тысяч рублей в месяц, следует из данных сервиса GetCourse, которые есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 16.01.2026
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россияне готовы тратить на онлайн-образование до 30 тысяч рублей в месяц, следует из данных сервиса GetCourse, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"В целом по стране респонденты со средним заработком в 125 тысяч рублей готовы вкладывать в онлайн-образование до 30 тысяч рублей, что составляет 24% ежемесячного дохода. В регионах этот показатель в среднем достигает 22% от заработка, в Москве
— 30,5%, а в Санкт-Петербурге
— практически 26%. Это отражает высокий уровень спроса на рынке онлайн-обучения и его растущую ценность для жителей страны", - говорится в сообщении.
Согласно исследованию, около 32% респондентов из регионов готовы потратить на покупку онлайн-курсов более 15 тысяч рублей. В частности, 11,8% опрошенных готовы вложить от 15 до 20 тысяч рублей, а 8,8% — более 50 тысяч рублей. При этом доля россиян из регионов, готовых потратить не более 5 тысяч рублей, мала и составляет всего 2,7%.
Самыми востребованными направлениями обучения у москвичей и петербуржцев стали иностранные языки (38%), IT (35%) и дизайн (27,5%). Также наблюдается повышенный интерес к изучению психологии и личностного развития (13,5%). В то же время у жителей регионов более высок интерес к курсам по нейросетям и искусственному интеллекту (11%).