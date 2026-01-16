"Они не отступят". Орбан сообщил ЕС плохие новости об Украине

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал решение Еврокомиссии о предоставлении кредита для Украины размером 90 миллиардов евро, фрагмент выступления опубликован на странице политика в соцсети X.
"Они (украинцы. — Прим. ред.) не отступят, когда им скажут, что они получат все, что им нужно, они попросят. Я бы даже сказал, что они потребуют, и их тон шокирует", — отметил он.
Орбан подчеркнул, что ЕС пришлось предоставить Украине кредит, так как у него недостаточно средств в бюджете для поддержки киевского режима. При этом, как заявил политик, совершенно очевидно, что Украина не сможет вернуть деньги, что приведет к тому, что выплачивать этот кредит придется членам союза.
Ранее фон дер Ляйен заявила, что кредит для Киева будет распределен следующим образом: 60 миллиардов евро будут выделены на военные закупки и 30 миллиардов евро — на поддержку бюджета.
Глава Евросовета Антониу Кошта сообщал, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.