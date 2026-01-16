Рейтинг@Mail.ru
"Они не отступят". Орбан сообщил ЕС плохие новости об Украине - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:38 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/novost-2068386415.html
"Они не отступят". Орбан сообщил ЕС плохие новости об Украине
"Они не отступят". Орбан сообщил ЕС плохие новости об Украине - РИА Новости, 16.01.2026
"Они не отступят". Орбан сообщил ЕС плохие новости об Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал решение Еврокомиссии о предоставлении кредита для Украины размером 90 миллиардов евро, фрагмент выступления... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T18:38:00+03:00
2026-01-16T18:38:00+03:00
в мире
украина
венгрия
киев
антониу кошта
виктор орбан
евросоюз
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559420_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_004b4bf16bec2e3f462c9e7b2887d65f.jpg
https://ria.ru/20260114/byudzhet-2067842937.html
https://ria.ru/20260114/plan-2067899606.html
украина
венгрия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559420_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_a67c2176d73555661fab9c530e50ab0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, киев, антониу кошта, виктор орбан, евросоюз, санкции в отношении россии, еврокомиссия, евросовет
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Антониу Кошта, Виктор Орбан, Евросоюз, Санкции в отношении России, Еврокомиссия, Евросовет
"Они не отступят". Орбан сообщил ЕС плохие новости об Украине

Орбан раскритиковал решение ЕК по предоставлению кредита Украине

© AP Photo / Evan VucciПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал решение Еврокомиссии о предоставлении кредита для Украины размером 90 миллиардов евро, фрагмент выступления опубликован на странице политика в соцсети X.
"Они (украинцы. — Прим. ред.) не отступят, когда им скажут, что они получат все, что им нужно, они попросят. Я бы даже сказал, что они потребуют, и их тон шокирует", отметил он.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Новое заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало панику в Киеве
14 января, 15:49
Орбан подчеркнул, что ЕС пришлось предоставить Украине кредит, так как у него недостаточно средств в бюджете для поддержки киевского режима. При этом, как заявил политик, совершенно очевидно, что Украина не сможет вернуть деньги, что приведет к тому, что выплачивать этот кредит придется членам союза.
Именно поэтому, добавил политик, Венгрии, Чехии и Словакии было важно воздержаться от участия в принятии этого решения.
Ранее фон дер Ляйен заявила, что кредит для Киева будет распределен следующим образом: 60 миллиардов евро будут выделены на военные закупки и 30 миллиардов евро — на поддержку бюджета.
Глава Евросовета Антониу Кошта сообщал, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Как подчеркнул премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
"Прячет голову в песок". Орбан сообщил ЕС плохие новости об Украине
14 января, 18:55
 
В миреУкраинаВенгрияКиевАнтониу КоштаВиктор ОрбанЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЕврокомиссияЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала