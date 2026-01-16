Министр транспорта рассказал о работе по продаже Домодедово

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Работа по продаже аэропорта "Домодедово" идет в плановом порядке, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин.
Торги по продаже аэропорта "Домодедово" запланированы на 20 января. При начальной цене в 132,27 миллиарда рублей шаг аукциона составит 1,32 миллиарда - 1% от цены, указывается на странице лота в ГИС "Торги". Сейчас идет сбор заявок на участие в аукционе.
"Я не могу говорить, пока аукцион не закрыт. Работа идет в плановом порядке", - сказал Никитин на вопрос, поданы ли уже заявки на участие в аукционе по покупке аэропорта.
В конце прошлого года министр финансов России Антон Силуанов говорил, что аукцион в целях приватизации аэропорта "Домодедово" состоится в начале 2026 года и потенциальные инвесторы есть.
Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
