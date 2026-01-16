Рейтинг@Mail.ru
Министр транспорта рассказал о работе по продаже Домодедово - РИА Новости, 16.01.2026
19:08 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/nikitin-2068393107.html
Министр транспорта рассказал о работе по продаже Домодедово
Министр транспорта рассказал о работе по продаже Домодедово - РИА Новости, 16.01.2026
Министр транспорта рассказал о работе по продаже Домодедово
Работа по продаже аэропорта "Домодедово" идет в плановом порядке, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T19:08:00+03:00
2026-01-16T19:08:00+03:00
экономика
россия
московская область (подмосковье)
андрей никитин (политик)
антон силуанов
дмитрий каменщик
домодедово (аэропорт)
генеральная прокуратура рф
россия
московская область (подмосковье)
экономика, россия, московская область (подмосковье), андрей никитин (политик), антон силуанов, дмитрий каменщик, домодедово (аэропорт), генеральная прокуратура рф
Экономика, Россия, Московская область (Подмосковье), Андрей Никитин (политик), Антон Силуанов, Дмитрий Каменщик, Домодедово (аэропорт), Генеральная прокуратура РФ
Министр транспорта рассказал о работе по продаже Домодедово

Никитин: работа по продаже аэропорта Домодедово идет в плановом порядке

© Фото : МинтрансМинистр транспорта Андрей Никитин
Министр транспорта Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото : Минтранс
Министр транспорта Андрей Никитин. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Работа по продаже аэропорта "Домодедово" идет в плановом порядке, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин.
Торги по продаже аэропорта "Домодедово" запланированы на 20 января. При начальной цене в 132,27 миллиарда рублей шаг аукциона составит 1,32 миллиарда - 1% от цены, указывается на странице лота в ГИС "Торги". Сейчас идет сбор заявок на участие в аукционе.
Пресс-конференция председателя совета директоров московского аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Экс-бенефициар "Домодедово" Каменщик вновь обжаловал решение судов
13 января, 09:01
"Я не могу говорить, пока аукцион не закрыт. Работа идет в плановом порядке", - сказал Никитин на вопрос, поданы ли уже заявки на участие в аукционе по покупке аэропорта.
В конце прошлого года министр финансов России Антон Силуанов говорил, что аукцион в целях приватизации аэропорта "Домодедово" состоится в начале 2026 года и потенциальные инвесторы есть.
Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
Здание международного аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
На "Авито" появилось объявление о продаже Домодедово
14 января, 12:24
 
ЭкономикаРоссияМосковская область (Подмосковье)Андрей Никитин (политик)Антон СилуановДмитрий КаменщикДомодедово (аэропорт)Генеральная прокуратура РФ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
