Миронов назвал решение суда ФРГ по делу о "Северных потоках" трусливым
21:08 16.01.2026
Миронов назвал решение суда ФРГ по делу о "Северных потоках" трусливым
Решение Верховного суда ФРГ по делу о диверсии на "Северных потоках" является трусливым и "половинчатым", заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", РИА Новости, 16.01.2026
Сергей Миронов
Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Решение Верховного суда ФРГ по делу о диверсии на "Северных потоках" является трусливым и "половинчатым", заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.
Согласно опубликованному в четверг на сайте Верховного суда ФРГ документу, суд считает весьма вероятным, что арестованный в Италии и экстрадированный в Германию экс-офицер ВСУ, который ранее проходил под именем Сергей Кузнецов, совершил диверсию на "Северных потоках" по поручению государства.
Песков прокомментировал решение суда по подрывам "Северных потоков"
Вчера, 13:29
"Трусливое и половинчатое решение Верховного суда ФРГ по делу о подрыве "Северных потоков" - это попытка Берлина выгородить истинных заказчиков диверсии, чтобы сохранить свое лицо. И власть", - сказал Миронов.
Он подчеркнул, что разрушение газопровода ударило в первую очередь по Германии, и обвинить в этом сначала пробовали Россию.
"Но такой бред не убедил даже самых одурманенных антироссийской пропагандой немцев. И тогда начали раскручивать украинский след. Расчет был простой: Украина - "жертва российской агрессии", она виновата, но она не виновата! Понять и простить! И дальше помогать деньгами и оружием в войне против России", - добавил политик.
По словам Миронова, любой думающий человек понимает, что за подрывом "Северных потоков" стояли те, кто не скрывал планов по уничтожению газопровода - США в лице администрации бывшего президента страны Джо Байдена и Великобритания.
В ФРГ признали, что "Северные потоки" играли важную роль в энергоснабжении
15 января, 22:05
"Но назвать вещи своими именами в Германии, разумеется, не могут - боятся. Поэтому вердикт суда снова звучит как "хайли-лайкли". Время сильных и независимых политиков в Европе прошло, и теперь народы Старого света расплачиваются за это в прямом смысле слова. А правда об этом и других преступлениях против России рано или поздно обязательно выплывет наружу - как газ из взорванного "Северного потока", - считает лидер партии.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Виновные в подрыве "Северных потоков" хорошо известны, заявил Песков
Вчера, 13:06
 
В миреГерманияРоссияЕвропаСергей МироновДжо БайденСправедливая РоссияСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
