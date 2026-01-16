Астроном оценил размер метеора, сгоревшего над Пермским краем

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Болид, сгоревший в небе над Пермским краем, был, скорее всего, около метра, рассказал РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

"На видео болид — яркий метеор, след от вошедшего в атмосферу тела. Очень похоже на природный объект, так как почти не видно дробления, которое характерно для спутников, представляющих все же довольно хрупкие конструкции", — сказал он.

Минувшей ночью ярко-зеленый огненный шар заметили в небе водители на трассе Пермь — Краснокамск.

По словам ученого, в тот момент объект, скорее всего, находился на высоте 20-40 километров — именно там чаще всего начинается распад метеоров. При этом траектория таких объектов может быть видна уже с высоты 50-100 километров, добавил Богачев.

"К сожалению, не видно начала входа тела в атмосферу, на видео попали только около шести последних секунд, но даже шесть секунд — это довольно долгое наблюдение, так что размер тела может быть порядка метра", — сказал он.

В среднем камни такого размера падают на Землю примерно раз в несколько суток, но чаще всего в океаны, леса, пустыни, и никто их не наблюдает, отметил Богачев. Он также предположил, что если фрагменты метеора и упали, то они должны быть совсем небольшими.