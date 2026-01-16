Рейтинг@Mail.ru
Астроном оценил размер метеора, сгоревшего над Пермским краем
Наука
 
10:54 16.01.2026 (обновлено: 13:05 16.01.2026)
Астроном оценил размер метеора, сгоревшего над Пермским краем
Астроном оценил размер метеора, сгоревшего над Пермским краем - РИА Новости, 16.01.2026
Астроном оценил размер метеора, сгоревшего над Пермским краем
Болид, сгоревший в небе над Пермским краем, был, скорее всего, около метра, рассказал РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей... РИА Новости, 16.01.2026
наука
пермский край
земля
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
пермский край, земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце
Наука, Пермский край, Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце
Астроном оценил размер метеора, сгоревшего над Пермским краем

Астроном Богачёв: сгоревший над Пермским краем метеор был размером около метра

Болид над Пермским краем
Болид над Пермским краем
Болид над Пермским краем
Болид над Пермским краем
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Болид, сгоревший в небе над Пермским краем, был, скорее всего, около метра, рассказал РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
"На видео болид — яркий метеор, след от вошедшего в атмосферу тела. Очень похоже на природный объект, так как почти не видно дробления, которое характерно для спутников, представляющих все же довольно хрупкие конструкции", — сказал он.
Первые образцы метеоритного вещества, выпавшего после пролета яркого болида 27 октября 2025 года - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Найден каменный метеорит, пролетевший над Москвой
11 ноября 2025, 07:48
Минувшей ночью ярко-зеленый огненный шар заметили в небе водители на трассе Пермь — Краснокамск.
По словам ученого, в тот момент объект, скорее всего, находился на высоте 20-40 километров — именно там чаще всего начинается распад метеоров. При этом траектория таких объектов может быть видна уже с высоты 50-100 километров, добавил Богачев.
"К сожалению, не видно начала входа тела в атмосферу, на видео попали только около шести последних секунд, но даже шесть секунд — это довольно долгое наблюдение, так что размер тела может быть порядка метра", — сказал он.
В среднем камни такого размера падают на Землю примерно раз в несколько суток, но чаще всего в океаны, леса, пустыни, и никто их не наблюдает, отметил Богачев. Он также предположил, что если фрагменты метеора и упали, то они должны быть совсем небольшими.
Собеседник агентства допустил также возможность того, что объект был техногенного происхождения, но уточнил, что вероятность этого невелика.
Метеорит в небе - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Астрономы выкупили метеорит и часть кровли дома в Новгородской области
22 ноября 2025, 07:36
 
Наука Пермский край Земля Российская академия наук Мощные вспышки на Солнце
 
 
