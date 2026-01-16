Рейтинг@Mail.ru
Правительство утвердило сроки ожидания медицинской помощи - РИА Новости, 16.01.2026
02:19 16.01.2026
Правительство утвердило сроки ожидания медицинской помощи
Правительство утвердило сроки ожидания медицинской помощи - РИА Новости, 16.01.2026
Правительство утвердило сроки ожидания медицинской помощи
Сроки ожидания приема врача в России не должны превышать 24 часов с момента обращения, а первичную медико-санитарную помощь в неотложной форме человек должен... РИА Новости, 16.01.2026
общество
россия
татьяна голикова
россия
общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
Правительство утвердило сроки ожидания медицинской помощи

РИА Новости: сроки ожидания приема врача не должны превышать 24 часов

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Сроки ожидания приема врача в России не должны превышать 24 часов с момента обращения, а первичную медико-санитарную помощь в неотложной форме человек должен получить не позже двух часов, следует из постановления правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, с момента обращения пациента в медицинскую организацию срок ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми не могут превышать 24 часов.
Также срок ожидания при оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не должен превышать два часа с момента обращения пациента в медицинскую организацию.
Кроме того, сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны превышать 14 рабочих дней, за исключением консультаций при подозрении на онкологическое и сердечно-сосудистое заболевания - три рабочих дня.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что объем обеспеченности россиян высокотехнологичной медицинской помощью увеличился в 45 раз за последние 15 лет.
ОбществоРоссияТатьяна Голикова
 
 
