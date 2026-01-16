Глава МАГАТЭ оценил риск ядерной аварии на Украине

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что агентство с 2022 года поддерживает постоянное присутствие международных экспертов на станции, что позволяет получать объективную информацию о происходящем и снижать риски. Гросси отметил, что МАГАТЭ также выступает посредником между сторонами конфликта, добиваясь локальных прекращений огня для проведения ремонтных работ на критически важной инфраструктуре.