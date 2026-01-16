Рейтинг@Mail.ru
Глава МАГАТЭ оценил риск ядерной аварии на Украине - РИА Новости, 16.01.2026
16:19 16.01.2026
Глава МАГАТЭ оценил риск ядерной аварии на Украине
Глава МАГАТЭ оценил риск ядерной аварии на Украине - РИА Новости, 16.01.2026
Глава МАГАТЭ оценил риск ядерной аварии на Украине
Глава Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в условиях конфликта на Украине риск ядерной аварии выше, чем вероятность... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T16:19:00+03:00
2026-01-16T16:19:00+03:00
в мире
украина
рафаэль гросси
магатэ
украина
в мире, украина, рафаэль гросси, магатэ
В мире, Украина, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Глава МАГАТЭ оценил риск ядерной аварии на Украине

Гросси: риск ядерной аварии на Украине выше, чем применения ядерного оружия

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в условиях конфликта на Украине риск ядерной аварии выше, чем вероятность применения ядерного оружия.
"Я считаю, что вероятность применения ядерного оружия в рамках этого конфликта (на Украине - ред.) невысока… Поэтому в краткосрочной перспективе нас больше беспокоит вероятность ядерной аварии, чем, собственно, применение ядерного оружия", - сказал он в интервью телерадиокомпании RTVE.
Гросси отметил, что считает такую вероятность низкой, поскольку конфликт носит в основном конвенциональный характер. При этом он подчеркнул, что даже гипотетическая реализация такого сценария имела бы чрезвычайно серьезные последствия для международной безопасности.
По словам главы МАГАТЭ, особую обеспокоенность у агентства вызывает ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции, которая остается в зоне боевых действий. Гросси отметил, что АЭС может пострадать как от прямых ударов, так и из-за перебоев с электроснабжением, необходимых для охлаждения реакторов, что способно привести к тяжелому ядерному инциденту.
Глава МАГАТЭ подчеркнул, что агентство с 2022 года поддерживает постоянное присутствие международных экспертов на станции, что позволяет получать объективную информацию о происходящем и снижать риски. Гросси отметил, что МАГАТЭ также выступает посредником между сторонами конфликта, добиваясь локальных прекращений огня для проведения ремонтных работ на критически важной инфраструктуре.
В миреУкраинаРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
