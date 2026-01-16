Глава МАГАТЭ оценил риск ядерной аварии на Украине

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в условиях конфликта на Украине риск ядерной аварии выше, чем вероятность применения ядерного оружия.
"Я считаю, что вероятность применения ядерного оружия в рамках этого конфликта (на Украине - ред.) невысока… Поэтому в краткосрочной перспективе нас больше беспокоит вероятность ядерной аварии, чем, собственно, применение ядерного оружия", - сказал он в интервью телерадиокомпании RTVE.
Гросси отметил, что считает такую вероятность низкой, поскольку конфликт носит в основном конвенциональный характер. При этом он подчеркнул, что даже гипотетическая реализация такого сценария имела бы чрезвычайно серьезные последствия для международной безопасности.
По словам главы МАГАТЭ, особую обеспокоенность у агентства вызывает ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции, которая остается в зоне боевых действий. Гросси отметил, что АЭС может пострадать как от прямых ударов, так и из-за перебоев с электроснабжением, необходимых для охлаждения реакторов, что способно привести к тяжелому ядерному инциденту.
Глава МАГАТЭ подчеркнул, что агентство с 2022 года поддерживает постоянное присутствие международных экспертов на станции, что позволяет получать объективную информацию о происходящем и снижать риски. Гросси отметил, что МАГАТЭ также выступает посредником между сторонами конфликта, добиваясь локальных прекращений огня для проведения ремонтных работ на критически важной инфраструктуре.
