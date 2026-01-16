Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге умер основатель ресторанной сети Ginza Project - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/lapin-2068365133.html
В Петербурге умер основатель ресторанной сети Ginza Project
В Петербурге умер основатель ресторанной сети Ginza Project - РИА Новости, 16.01.2026
В Петербурге умер основатель ресторанной сети Ginza Project
Основатель ресторанной сети Ginza Project Вадим Лапин скончался, сообщила Ginza Project. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T17:06:00+03:00
2026-01-16T17:06:00+03:00
санкт-петербург
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068348409_154:92:2566:1449_1920x0_80_0_0_ef8568d9fec7fc54ac2f03c33b5f6767.jpg
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068348409_60:0:2479:1814_1920x0_80_0_0_8bed62f32852f710f177e8a01af661a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, россия, общество
Санкт-Петербург, Россия, Общество
В Петербурге умер основатель ресторанной сети Ginza Project

В Петербурге умер основатель ресторанной сети Ginza Project Вадим Лапин

© РИА Новости / Руслан КривобокВадим Лапин
Вадим Лапин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Вадим Лапин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Основатель ресторанной сети Ginza Project Вадим Лапин скончался, сообщила Ginza Project.
"Компания Ginza Project с прискорбием сообщает о кончине своего основателя - Вадима Валентиновича Лапина. Вадим Валентинович на протяжении длительного времени боролся с онкологическим заболеванием", – говорится на странице ресторанной сети в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что управление компанией переходит к Марку Лапину, сыну Вадима Лапина.
О дате и месте прощания с основателем ресторанной сети пока не сообщается.
 
Санкт-ПетербургРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала