В Петербурге умер основатель ресторанной сети Ginza Project

"Компания Ginza Project с прискорбием сообщает о кончине своего основателя - Вадима Валентиновича Лапина. Вадим Валентинович на протяжении длительного времени боролся с онкологическим заболеванием", – говорится на странице ресторанной сети в соцсети "ВКонтакте".