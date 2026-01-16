https://ria.ru/20260116/lapin-2068365133.html
В Петербурге умер основатель ресторанной сети Ginza Project
В Петербурге умер основатель ресторанной сети Ginza Project - РИА Новости, 16.01.2026
В Петербурге умер основатель ресторанной сети Ginza Project
Основатель ресторанной сети Ginza Project Вадим Лапин скончался, сообщила Ginza Project. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T17:06:00+03:00
2026-01-16T17:06:00+03:00
2026-01-16T17:06:00+03:00
санкт-петербург
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068348409_154:92:2566:1449_1920x0_80_0_0_ef8568d9fec7fc54ac2f03c33b5f6767.jpg
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068348409_60:0:2479:1814_1920x0_80_0_0_8bed62f32852f710f177e8a01af661a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, общество
Санкт-Петербург, Россия, Общество
В Петербурге умер основатель ресторанной сети Ginza Project
В Петербурге умер основатель ресторанной сети Ginza Project Вадим Лапин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв – РИА Новости.
Основатель ресторанной сети Ginza Project Вадим Лапин скончался, сообщила
Ginza Project.
"Компания Ginza Project с прискорбием сообщает о кончине своего основателя - Вадима Валентиновича Лапина. Вадим Валентинович на протяжении длительного времени боролся с онкологическим заболеванием", – говорится на странице ресторанной сети в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что управление компанией переходит к Марку Лапину, сыну Вадима Лапина.
О дате и месте прощания с основателем ресторанной сети пока не сообщается.