Защита экс-президента Южной Кореи планирует обжаловать приговор
Сторона экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля планирует обжаловать 5-летний приговор за препятствование правосудию, сообщили юристы президента. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T11:25:00+03:00
южная корея, юн сок ель, в мире
Сторона экс-президента Южной Кореи планирует обжаловать пятилетний приговор