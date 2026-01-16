Награждены победители конкурса "Россия — страна традиционных ценностей"

"Мы благодарны каждому из вас за вашу работу, потому что вы наполнили наш мир волшебными рассказами о вечном - о наших ценностях. И вы не просто рассказывали о них, вы совершали поступки, которые согрели души многих людей. Мы гордимся вами. Мы работаем с 2017 года. И те дети, которые участвовали в наших конкурсах восемь лет назад, сейчас уже выросли. Кто-то из них прямо сейчас защищает нашу Родину, оберегая наше с вами спокойствие и давая нам возможность жить, развиваться и расти", - сказала в ходе церемонии президент АНО "Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи" Екатерина Аверкиева.