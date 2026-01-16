Рейтинг@Mail.ru
Награждены победители конкурса "Россия — страна традиционных ценностей" - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:34 16.01.2026 (обновлено: 18:35 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/konkurs-2068385608.html
Награждены победители конкурса "Россия — страна традиционных ценностей"
Награждены победители конкурса "Россия — страна традиционных ценностей" - РИА Новости, 16.01.2026
Награждены победители конкурса "Россия — страна традиционных ценностей"
Победителей Всероссийского конкурса "Россия - страна традиционных ценностей" наградили в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T18:34:00+03:00
2026-01-16T18:35:00+03:00
общество
россия
москва
роспатриотцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068385172_0:325:2560:1765_1920x0_80_0_0_27167e92673482a45682f1e4cd08a98b.jpg
https://ria.ru/20260116/zakharova-2068327298.html
https://ria.ru/20251126/strategiya-2057557016.html
https://ria.ru/20251204/putin-2059890870.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068385172_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_f762d150ad55e273cbe89e3c20f0baa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, роспатриотцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), русская православная церковь
Общество, Россия, Москва, Роспатриотцентр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Русская православная церковь
Награждены победители конкурса "Россия — страна традиционных ценностей"

В Москве наградили победителей конкурса «Россия — страна традиционных ценностей»

© Фото : пресс-служба конкурса "Россия - страна традиционных ценностей" Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса "Россия - страна традиционных ценностей"
Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса Россия - страна традиционных ценностей - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото : пресс-служба конкурса "Россия - страна традиционных ценностей"
Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса "Россия - страна традиционных ценностей"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Победителей Всероссийского конкурса "Россия - страна традиционных ценностей" наградили в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония награждения состоялась в пятницу в столице на площадке Национального центра "Россия". В общей сложности на конкурс поступили 4,3 тысячи работ детей. Совокупный охват вовлечённых в проект юных конкурсантов, их творческих наставников, преподавателей и экспертов превысил 15 тысяч специалистов. Победителями и лауреатами стали более 60 детей, подростков и взрослых.
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Захарова призвала закрепить традиционные ценности на законодательном уровне
Вчера, 15:35
"Мы благодарны каждому из вас за вашу работу, потому что вы наполнили наш мир волшебными рассказами о вечном - о наших ценностях. И вы не просто рассказывали о них, вы совершали поступки, которые согрели души многих людей. Мы гордимся вами. Мы работаем с 2017 года. И те дети, которые участвовали в наших конкурсах восемь лет назад, сейчас уже выросли. Кто-то из них прямо сейчас защищает нашу Родину, оберегая наше с вами спокойствие и давая нам возможность жить, развиваться и расти", - сказала в ходе церемонии президент АНО "Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи" Екатерина Аверкиева.
Она отметила, что участники конкурса в 2026 году, когда вырастут, станут также настоящими хранителями традиционных российских ценностей и достойными гражданами, которую построят страну, в которой все захотят жить и работать.
"Мы собрались здесь все вместе - люди разных возрастов, поколений, разных вероисповеданий, из разных регионов России, даже из разных стран мира - для того, чтобы всем вместе высказать, как сильно любим мы нашу родину, нашу Россию. Для меня Россия - это прежде всего люди, которые поддерживают, которые дарят добро, особенно те, которые защищают сейчас нашу страну на специальной военной операции на зоне боевого соприкосновения", - сказала заместитель генерального директора Национального центра "Россия" Анастасия Звягина.
Замгендиректора НЦ "Россия" вручала награду в номинации "Лучшая работа в области крепкой семьи". Она отметила, что семья - это основа воспитания каждого человека и, соответственно, основа будущего страны.
Государственный флаг России - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Стратегия определила методы для популяризации традиционных ценностей
26 ноября 2025, 00:34
В свою очередь директор ФГБУ "Роспатриотцентр" Елена Беликова назвала конкурс "Россия - страна традиционных ценностей" свидетельством и доказательством того, насколько правильно родители, наставники и преподаватели работают с детьми.
Конкурс "Россия - страна традиционных ценностей" призван мотивировать молодых людей к изучению традиционных ценностей как нравственных ориентиров, формирующих мировоззрение граждан РФ и передаваемых из поколения в поколение. Работы детей-конкурсантов выполнены в формате видеоролика, рисунка, фотографии или презентации.
Конкурс объединил молодежь и взрослых и 89 регионов РФ и еще семи стран, где проживают российские соотечественники. Участники показали в своих работах такие ценности, как крепкая семья, патриотизм, достоинство, историческая память, преемственность поколений, служение Отечеству и другие. Организатором конкурса выступает АНО "Инновационный центр развития и воспитания детей и молодёжи" при поддержке министерства культуры, Минпросвещения, министерства обороны, МЧС России, правительства города Москвы, РПЦ, Совета Федерации и Государственной Думы, Общественной палаты РФ, Российского военно-исторического общества (РВИО), Росмолодёжи, Российского общества "Знание", НЦ "Россия и многих других.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин назвал традиционные ценности основой
4 декабря 2025, 20:04
 
ОбществоРоссияМоскваРоспатриотцентрМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Русская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала