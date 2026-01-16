Рейтинг@Mail.ru
В Польше рассказали о прогрессе в поисках Янтарной комнаты - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/komnata-2068381396.html
В Польше рассказали о прогрессе в поисках Янтарной комнаты
В Польше рассказали о прогрессе в поисках Янтарной комнаты - РИА Новости, 16.01.2026
В Польше рассказали о прогрессе в поисках Янтарной комнаты
Польский исследователь Ян Делинговский заявил о возможном прогрессе в поисках памятника прусского искусства XVIII века - Янтарной комнаты, подаренной... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T18:11:00+03:00
2026-01-16T18:11:00+03:00
кенигсберг
калининград
пруссия
петр i
польша
россия
вторая мировая война (1939-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94016/87/940168710_0:613:1378:1388_1920x0_80_0_0_5ac8ef5e9ef83abd8a23e63530ded141.jpg
https://ria.ru/20260104/sokrovische-2065659833.html
https://ria.ru/20251114/polsha-2055004315.html
кенигсберг
калининград
пруссия
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94016/87/940168710_0:484:1378:1518_1920x0_80_0_0_60f53ca78b93f0fee6a4a521c9cb17c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кенигсберг, калининград, пруссия, петр i, польша, россия, вторая мировая война (1939-1945)
Кенигсберг, Калининград, Пруссия, Петр I, Польша, Россия, Вторая мировая война (1939-1945)
В Польше рассказали о прогрессе в поисках Янтарной комнаты

Польский исследователь сообщил о возможном прогрессе в поисках Янтарной комнаты

© РИА Новости / Сергей Компанийченко | Перейти в медиабанкЯнтарная комната
Янтарная комната - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
Перейти в медиабанк
Янтарная комната. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 16 янв – РИА Новости. Польский исследователь Ян Делинговский заявил о возможном прогрессе в поисках памятника прусского искусства XVIII века - Янтарной комнаты, подаренной российскому императору Петру I и утерянной во время Великой Отечественной войны, сообщает радиостанция RMF FM.
"Частный исследователь истории, бывший моряк торгового флота Ян Делинговский сообщил о результатах последних разведочных работ в окрестностях польского населённого пункта Дземяны. В ходе бурения на глубине около четырёх метров спецтехника наткнулась на бетонную конструкцию, которая, как предполагает исследователь, является перекрытием военного бункера периода Второй мировой войны", - говорится в сообщении.
Янтарная комната Екатерининского дворца музея-заповедника Царское Село - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Ответ — в секретной шифровке". Куда пропало главное сокровище России
4 января, 08:00
По словам Делинговского, преграда, препятствовавшая продвижению бурового инструмента, состояла из слоев бетона и изоляционного материала, аналогичного найденному ранее в других военных сооружениях. Во внутрь отверстия были введены видеокамеры и мини-детектор, зафиксировавший наличие металлических фрагментов.
"Исследователь связывает это открытие с архивными упоминаниями о военных складах, принадлежавших подразделениям войск СС. Делинговский не исключил возможности, что именно здесь может находиться часть похищенного сокровища — Янтарной комнаты, вывезенной из Кёнигсберга (ныне Калининград) во время боевых действий", - говорится в сообщении.
Янтарная комната — уникальный памятник декоративно-прикладного искусства XVIII века, созданный в Пруссии в начале 1700-х годов. Панели из янтаря, золочёной резьбы и зеркал были изготовлены для прусского короля Фридриха I, а в 1716 году подарены российскому императору Петру I.
Комната сначала была установлена в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге, затем перенесена в Екатерининский дворец в Царском Селе. К началу XX века она считалась одной из главных художественных достопримечательностей Российской империи и получила неофициальное название "восьмого чуда света".
Во время Великой Отечественной войны в 1941 году немецкие войска демонтировали Янтарную комнату и вывезли в Кёнигсберг. Последний раз её видели в 1944 году. После штурма города Красной армией следы комнаты были утрачены.
Существует несколько версий дальнейшей судьбы Янтарной комнаты: она могла сгореть в пожаре, быть уничтожена при бомбардировках, затоплена при эвакуации либо сокрыта в подземных хранилищах на территориях современной Польши, Германии или Калининградской области.
В 2003 году в Екатерининском дворце была открыта полностью воссозданная копия Янтарной комнаты, созданная российскими реставраторами. Поиски оригинала продолжаются по сей день.
Золотой слиток - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В Польше заявили об обнаружении нацистского золота
14 ноября 2025, 15:07
 
КенигсбергКалининградПруссияПетр IПольшаРоссияВторая мировая война (1939-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала