В Польше рассказали о прогрессе в поисках Янтарной комнаты

ВАРШАВА, 16 янв – РИА Новости. Польский исследователь Ян Делинговский заявил о возможном прогрессе в поисках памятника прусского искусства XVIII века - Янтарной комнаты, подаренной российскому императору Петру I и утерянной во время Великой Отечественной войны, сообщает радиостанция RMF FM

"Частный исследователь истории, бывший моряк торгового флота Ян Делинговский сообщил о результатах последних разведочных работ в окрестностях польского населённого пункта Дземяны. В ходе бурения на глубине около четырёх метров спецтехника наткнулась на бетонную конструкцию, которая, как предполагает исследователь, является перекрытием военного бункера периода Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

По словам Делинговского, преграда, препятствовавшая продвижению бурового инструмента, состояла из слоев бетона и изоляционного материала, аналогичного найденному ранее в других военных сооружениях. Во внутрь отверстия были введены видеокамеры и мини-детектор, зафиксировавший наличие металлических фрагментов.

"Исследователь связывает это открытие с архивными упоминаниями о военных складах, принадлежавших подразделениям войск СС. Делинговский не исключил возможности, что именно здесь может находиться часть похищенного сокровища — Янтарной комнаты, вывезенной из Кёнигсберга (ныне Калининград ) во время боевых действий", - говорится в сообщении.

Янтарная комната — уникальный памятник декоративно-прикладного искусства XVIII века, созданный в Пруссии в начале 1700-х годов. Панели из янтаря, золочёной резьбы и зеркал были изготовлены для прусского короля Фридриха I, а в 1716 году подарены российскому императору Петру I

Комната сначала была установлена в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге , затем перенесена в Екатерининский дворец в Царском Селе . К началу XX века она считалась одной из главных художественных достопримечательностей Российской империи и получила неофициальное название "восьмого чуда света".

Во время Великой Отечественной войны в 1941 году немецкие войска демонтировали Янтарную комнату и вывезли в Кёнигсберг. Последний раз её видели в 1944 году. После штурма города Красной армией следы комнаты были утрачены.

Существует несколько версий дальнейшей судьбы Янтарной комнаты: она могла сгореть в пожаре, быть уничтожена при бомбардировках, затоплена при эвакуации либо сокрыта в подземных хранилищах на территориях современной Польши Германии или Калининградской области