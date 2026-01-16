Рейтинг@Mail.ru
В Казахстане россиянку осудили за попытку продажи почки
15:19 16.01.2026
В Казахстане россиянку осудили за попытку продажи почки
В Казахстане россиянку осудили за попытку продажи почки
Гражданка России пыталась продать свою почку в Казахстане за 50 тысяч долларов, она была приговорена к 10 месяцам лишения свободы, сообщает пятницу пресс-служба РИА Новости, 16.01.2026
2026
Новости
в мире, казахстан, россия
В мире, Казахстан, Россия
В Казахстане россиянку осудили за попытку продажи почки

В Казахстане россиянку приговорили к 10 месяцам колонии за попытку продажи почки

Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
АСТАНА, 16 янв - РИА Новости. Гражданка России пыталась продать свою почку в Казахстане за 50 тысяч долларов, она была приговорена к 10 месяцам лишения свободы, сообщает пятницу пресс-служба Павлодарского областного суда.
"Судом установлено, что в 2024 году гражданка Российской Федерации, действуя из корыстных побуждений, договорилась через мессенджер Telegram о продаже своей почки за 50 000 долларов США. По условиям договорённости трансплантация должна была проводиться на территории города Павлодара", - говорится в сообщении.
По данным суда, в 2025 году женщина прибыла в Казахстан, прошла медицинское обследование и получила предоплату в размере 5 миллионов тенге (9,7 тысяч долларов), после чего была задержана сотрудниками полиции.
"С учётом признания вины, раскаяния и наличия на иждивении малолетних детей суд назначил наказание в виде 10 месяцев лишения свободы", - добавили в казахстанском суде. Сообщается, что с учётом времени, проведенного под стражей, наказание признано отбытым, осуждённая освобождена из-под стражи, приговор вступил в законную силу.
В мире, Казахстан, Россия
 
 
