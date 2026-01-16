Рейтинг@Mail.ru
Министр транспорта рассказал Путину о преимуществах беспилотных грузовиков - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:32 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/gruzovik-2068430945.html
Министр транспорта рассказал Путину о преимуществах беспилотных грузовиков
Министр транспорта рассказал Путину о преимуществах беспилотных грузовиков - РИА Новости, 16.01.2026
Министр транспорта рассказал Путину о преимуществах беспилотных грузовиков
Министр транспорта РФ Андрей Никитин рассказал президенту России Владимиру Путину о преимуществах беспилотных грузовиков, указав на более длительное время... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T22:32:00+03:00
2026-01-16T22:32:00+03:00
экономика
россия
андрей никитин (политик)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20260116/putin-2068425805.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, андрей никитин (политик), владимир путин
Экономика, Россия, Андрей Никитин (политик), Владимир Путин
Министр транспорта рассказал Путину о преимуществах беспилотных грузовиков

Никитин рассказал Путину о преимуществах беспилотных грузовиков

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Министр транспорта РФ Андрей Никитин рассказал президенту России Владимиру Путину о преимуществах беспилотных грузовиков, указав на более длительное время работы и экономию бензина.
Никитин в ходе доклада главе государств отметил, что в России ведется работа над беспилотными коридорами.
"Уже понятно, что не 8 часов работает, а 23 часа. Плавно едет, экономит бензин. В принципе, экономика, она уже где-то рядом", - отметил министр на выставке образцов беспилотного транспорта.
Путин в пятницу прибыл в электродепо Московского метрополитена "Аминьевское", где осмотрел выставку образцов беспилотного транспорта и провел совещание по вопросам развития автономных систем в России.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Путин: надо принять меры для подготовки кадров в сфере беспилотных систем
Вчера, 21:47
 
ЭкономикаРоссияАндрей Никитин (политик)Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала