Министр транспорта рассказал Путину о преимуществах беспилотных грузовиков
Министр транспорта рассказал Путину о преимуществах беспилотных грузовиков
Министр транспорта РФ Андрей Никитин рассказал президенту России Владимиру Путину о преимуществах беспилотных грузовиков, указав на более длительное время... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T22:32:00+03:00
экономика
россия
андрей никитин (политик)
владимир путин
