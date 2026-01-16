Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ сообщило о введении режима прекращения огня в зоне Запорожской АЭС
Специальная военная операция на Украине
 
22:53 16.01.2026 (обновлено: 23:47 16.01.2026)
МАГАТЭ сообщило о введении режима прекращения огня в зоне Запорожской АЭС
МАГАТЭ сообщило о введении режима прекращения огня в зоне Запорожской АЭС - РИА Новости, 16.01.2026
МАГАТЭ сообщило о введении режима прекращения огня в зоне Запорожской АЭС
МАГАТЭ сообщило, что достигло соглашения о временной остановке боевых действий в районе Запорожской АЭС. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T22:53:00+03:00
2026-01-16T23:47:00+03:00
магатэ
украина
россия
рафаэль гросси
запорожская аэс
специальная военная операция на украине
украина
россия
магатэ, украина, россия, рафаэль гросси, запорожская аэс
МАГАТЭ, Украина, Россия, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Специальная военная операция на Украине
МАГАТЭ сообщило о введении режима прекращения огня в зоне Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
ВЕНА, 16 янв — РИА Новости. МАГАТЭ сообщило, что достигло соглашения о временной остановке боевых действий в районе Запорожской АЭС.
"Сегодня МАГАТЭ добилось согласия как Российской Федерации, так и Украины на введение локального режима прекращения огня, что позволит начать ремонт последней оставшейся резервной линии электропередачи Запорожской атомной электростанции", — говорится в публикации со ссылкой на гендиректора Рафаэля Гросси.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Станция раздора: Вашингтон и Киев требуют ЗАЭС
26 декабря 2025, 08:00
По данным агентства, специалисты украинского оператора электросетей в ближайшие дни приступят к ремонту ЛЭП напряжением 330 кВ. Она была повреждена и отключена 2 января. В результате у АЭС осталась лишь одна функционирующая основная линия электропередачи — напряжением 750 кВ.
"Команда МАГАТЭ выехала из Вены на линию фронта, чтобы наблюдать за проведением ремонтных работ", — добавили там.
По словам Гросси, агентство продолжает тесно взаимодействовать с обеими сторонами для обеспечения ядерной безопасности на станции и предотвращения ядерной аварии в условиях конфликта.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Совфеде прокомментировали идею совместного управления ЗАЭС
30 декабря 2025, 01:52
В Москве не раз заявляли, что реальный источник угрозы для ЗАЭС и ее работников — это безрассудные действия ВСУ, которые почти ежедневно атакуют инфраструктуру станции и Энергодара.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.

