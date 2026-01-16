МАГАТЭ сообщило о введении режима прекращения огня в зоне Запорожской АЭС

ВЕНА, 16 янв — РИА Новости. МАГАТЭ сообщило, что достигло соглашения о временной остановке боевых действий в районе Запорожской АЭС.
«
"Сегодня МАГАТЭ добилось согласия как Российской Федерации, так и Украины на введение локального режима прекращения огня, что позволит начать ремонт последней оставшейся резервной линии электропередачи Запорожской атомной электростанции", — говорится в публикации со ссылкой на гендиректора Рафаэля Гросси.
Станция раздора: Вашингтон и Киев требуют ЗАЭС
26 декабря 2025, 08:00
По данным агентства, специалисты украинского оператора электросетей в ближайшие дни приступят к ремонту ЛЭП напряжением 330 кВ. Она была повреждена и отключена 2 января. В результате у АЭС осталась лишь одна функционирующая основная линия электропередачи — напряжением 750 кВ.
«
"Команда МАГАТЭ выехала из Вены на линию фронта, чтобы наблюдать за проведением ремонтных работ", — добавили там.
По словам Гросси, агентство продолжает тесно взаимодействовать с обеими сторонами для обеспечения ядерной безопасности на станции и предотвращения ядерной аварии в условиях конфликта.
В Совфеде прокомментировали идею совместного управления ЗАЭС
30 декабря 2025, 01:52
В Москве не раз заявляли, что реальный источник угрозы для ЗАЭС и ее работников — это безрассудные действия ВСУ, которые почти ежедневно атакуют инфраструктуру станции и Энергодара.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.