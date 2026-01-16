Рейтинг@Mail.ru
Восемь стран ЕС получат кредиты на перевооружение - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:12 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/evrokomissija-2068204567.html
Восемь стран ЕС получат кредиты на перевооружение
Восемь стран ЕС получат кредиты на перевооружение - РИА Новости, 16.01.2026
Восемь стран ЕС получат кредиты на перевооружение
Еврокомиссия одобрила национальные планы обороны восьми государств Евросоюза в рамках программы перевооружения через кредитный инструмент SAFE. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T02:12:00+03:00
2026-01-16T02:12:00+03:00
в мире
бельгия
болгария
дания
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
европейский совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/27/1551842779_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_3925b69a9ad94d2e050a777ea637a746.jpg
https://ria.ru/20251222/ekspert-2063793499.html
https://ria.ru/20260114/armiya-2067844129.html
бельгия
болгария
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/27/1551842779_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_b67153e3b306bc01a7d7f93bfd4a9534.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бельгия, болгария, дания, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, европейский совет
В мире, Бельгия, Болгария, Дания, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Европейский совет
Восемь стран ЕС получат кредиты на перевооружение

Восемь стран ЕС получат кредиты по программе SAFE на перевооружение

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Еврокомиссия одобрила национальные планы обороны восьми государств Евросоюза в рамках программы перевооружения через кредитный инструмент SAFE.
"Комиссия представила Европейскому совету предложение об утверждении финансовой помощи Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Хорватии, Кипру, Португалии и Румынии", - говорится в коммюнике.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Конфликт на Украине обнажил крах оборонной стратегии ЕС, считает эксперт
22 декабря 2025, 11:44
Как отмечается, у политических властей ЕС есть четыре недели на принятие исполнительных решений. После их одобрения ЕК завершит оформление кредитных соглашений, и первые выплаты ожидаются в марте 2026 года.
В мае государства ЕС согласовали создание инструмента SAFE, предназначенного для привлечения до 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружений. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 29 августа сообщила, что в программе участвуют 19 стран Евросоюза.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Министр обороны Словакии раскритиковал идею создания стотысячной армии ЕС
14 января, 15:52
 
В миреБельгияБолгарияДанияУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзЕвропейский совет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала