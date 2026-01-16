https://ria.ru/20260116/evrokomissija-2068204567.html
Восемь стран ЕС получат кредиты на перевооружение
Восемь стран ЕС получат кредиты на перевооружение - РИА Новости, 16.01.2026
Восемь стран ЕС получат кредиты на перевооружение
Еврокомиссия одобрила национальные планы обороны восьми государств Евросоюза в рамках программы перевооружения через кредитный инструмент SAFE. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T02:12:00+03:00
2026-01-16T02:12:00+03:00
2026-01-16T02:12:00+03:00
в мире
бельгия
болгария
дания
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
европейский совет
бельгия
болгария
дания
2026
в мире, бельгия, болгария, дания, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, европейский совет
В мире, Бельгия, Болгария, Дания, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Европейский совет
Восемь стран ЕС получат кредиты на перевооружение
Восемь стран ЕС получат кредиты по программе SAFE на перевооружение