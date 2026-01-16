Рейтинг@Mail.ru
"Енисей" обыграл "Оренбуржье" в матче чемпионата России
Волейбол
 
17:06 16.01.2026
"Енисей" обыграл "Оренбуржье" в матче чемпионата России
Красноярский "Енисей" обыграл оренбургское "Оренбуржье" в матче 19-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд. РИА Новости Спорт, 16.01.2026
2026
"Енисей" обыграл "Оренбуржье" в матче чемпионата России

Волейболисты "Енисея" обыграли "Оренбуржье" в матче чемпионата России

Волейбольный мяч
Волейбольный мяч
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Красноярский "Енисей" обыграл оренбургское "Оренбуржье" в матче 19-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
Встреча, которая прошла в пятницу в Красноярске, закончилась победой хозяев площадки со счетом 3-0 (25:19, 25:20, 25:17).
"Енисей" с 10 победами в 19 матчах идет на седьмой позиции в турнирной таблице, "Оренбуржье" (6 побед в 19 матчах) располагается на 12-м месте.
Петербургский "Зенит" обыграл "Нову" в матче чемпионата России
11 января, 21:41
Петербургский "Зенит" обыграл "Нову" в матче чемпионата России
11 января, 21:41
 
Волейбол
 
