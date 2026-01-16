https://ria.ru/20260116/enisey-2068365265.html
"Енисей" обыграл "Оренбуржье" в матче чемпионата России
"Енисей" обыграл "Оренбуржье" в матче чемпионата России
Красноярский "Енисей" обыграл оренбургское "Оренбуржье" в матче 19-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд. РИА Новости Спорт, 16.01.2026
