Шведская биатлонистка выиграла спринт на этапе Кубка мира

Биатлон
 
17:46 16.01.2026 (обновлено: 18:38 16.01.2026)
Шведская биатлонистка Ханна Эберг стала победительницей женской спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Ханна Эберг (Швеция). Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Шведская биатлонистка Ханна Эберг стала победительницей женской спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Победительница преодолела дистанцию 7,5 километра за 19 минут 10,7 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Второй стала француженка Лу Жанмонно (отставание - 7,5 секунды; 0 промахов), третье место заняла итальянка Лиза Виттоцци (+11,7; 0).
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года.
Норвежские биатлонистки Марте Йохансен, Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен и Марен Киркейде (слева направо) - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Норвежки выиграли эстафету на этапе Кубка мира по биатлону
14 января, 17:57
 
БиатлонСпортМеждународный союз биатлонистов (IBU)Союз биатлонистов России (СБР)Кубок мира по биатлонуХанна Эберг
 
