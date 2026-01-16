https://ria.ru/20260116/eberg-2068376241.html
Шведская биатлонистка выиграла спринт на этапе Кубка мира
Шведская биатлонистка выиграла спринт на этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Шведская биатлонистка выиграла спринт на этапе Кубка мира
Шведская биатлонистка Ханна Эберг стала победительницей женской спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. РИА Новости Спорт, 16.01.2026
2026-01-16T17:46:00+03:00
2026-01-16T17:46:00+03:00
2026-01-16T18:38:00+03:00
биатлон
спорт
международный союз биатлонистов (ibu)
союз биатлонистов россии (сбр)
кубок мира по биатлону
ханна эберг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761856867_0:0:2104:1184_1920x0_80_0_0_a43bbd8d4317dea5fd178773848c762f.jpg
https://ria.ru/20260114/biatlon-2067885625.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761856867_8:0:1889:1411_1920x0_80_0_0_91f133e34b4ef97c74f3e32ed6c58d3a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, международный союз биатлонистов (ibu), союз биатлонистов россии (сбр), кубок мира по биатлону, ханна эберг
Биатлон, Спорт, Международный союз биатлонистов (IBU), Союз биатлонистов России (СБР), Кубок мира по биатлону, Ханна Эберг
Шведская биатлонистка выиграла спринт на этапе Кубка мира
Биатлонистка Ханна Эберг выиграла спринт на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге