Лариса Долина даст юбилейный концерт в Домодедово
Культура
 
18:37 16.01.2026
Лариса Долина даст юбилейный концерт в Домодедово
Лариса Долина даст юбилейный концерт в Домодедово - РИА Новости, 16.01.2026
Лариса Долина даст юбилейный концерт в Домодедово
Певица Лариса Долина сообщила, что даст юбилейный концерт в городском Дворце культуры и спорта "Мир" города Домодедово. РИА Новости, 16.01.2026
https://ria.ru/20260115/dolina-2067954802.html
https://ria.ru/20260114/dolina-2067802432.html
Лариса Долина даст юбилейный концерт в Домодедово

Долина даст юбилейный концерт в Домодедово 1 февраля

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Певица Лариса Долина сообщила, что даст юбилейный концерт в городском Дворце культуры и спорта "Мир" города Домодедово.
"Лариса Долина. Юбилейный концерт на БИС в кругу друзей. До встречи в Домодедово 1 февраля", - написала артистка в своем Telegram-канале.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Лариса Долина даст семь концертов в первой половине 2026 года
15 января, 03:55
Ранее РИА Новости выяснило, что певица даст в первой половине 2026 года семь концертов.
Впервые в 2026 году Долина выступит со своими музыкантами, коллективом "ДолинаBand", в столичном баре Petter 27 января. Концерт продлится чуть более часа, а цены на билеты варьируются от 9,5 до 18,5 тысячи рублей.
В конце февраля, 25 числа, Лариса Долина планировала дать большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" в концертном зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. Однако юбилейный концерт перенесли на 15 ноября. Представитель певицы Сергей Пудовкин в беседе с РИА Новости отказался комментировать причину данного решения. Стоимость билетов составляет от 2,2 до 12 тысяч рублей.
В первый день весны Долина споет в камерной атмосфере - в столичном баре Lюstra Bar. Самый дешевый входной билет на данный концерт обойдется в пять тысяч рублей, а стоимость мест за столиком варьируется уже от шести до 15 тысяч рублей.
Кроме того, в афише певицы до сих пор числится концерт "Юбилей на бис", запланированный на 6 марта в Московском международном доме музыки. Ранее в СМИ сообщалось, что этот концерт отменен, однако Сергей Пудовкин заявил РИА Новости, что изменений по этому концерту нет. При этом продажа билетов на данное мероприятие приостановлена.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Концерт Долиной в Петербурге перенесли на ноябрь
14 января, 13:45
 
Культура
 
 
