Лариса Долина даст юбилейный концерт в Домодедово

Впервые в 2026 году Долина выступит со своими музыкантами, коллективом "ДолинаBand", в столичном баре Petter 27 января. Концерт продлится чуть более часа, а цены на билеты варьируются от 9,5 до 18,5 тысячи рублей.

В первый день весны Долина споет в камерной атмосфере - в столичном баре Lюstra Bar. Самый дешевый входной билет на данный концерт обойдется в пять тысяч рублей, а стоимость мест за столиком варьируется уже от шести до 15 тысяч рублей.