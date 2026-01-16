Не стоит доверять словам европейцев о диалоге с Россией, считают в Совфеде

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Заявлениям европейцев о возможности диалога с Россией доверять не следует, они тут же оговариваются, что Москва якобы не сможет победить в конфликте на Украине, отметил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выступил на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле. Там он не только выразил надежду на восстановление отношений с Москвой, но и назвал Россию европейской страной.
"Что касается смены риторики, то мы её отмечаем, конечно, причём не только в Берлине, но и в Париже, и в Риме, не говоря уже о тех странах, где в течение длительного времени уже придерживаются особой позиции, я имею в виду Будапешт, Братиславу, с недавних времён ещё и Прагу. Но я бы эти вбросы относительно необходимости, даже неизбежности диалога с Россией, я бы не переоценивал", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24".
Чижов пояснил, что сами авторы этих вбросов тут же оговариваются, говорят, что необходимо на каком-то этапе вести диалог с Россией, с российским руководством, чтобы чётко дать понять, что РФ "не сможет победить в этой войне".
"Тогда, откровенно говоря, смысла в таком диалоге я особо не вижу", - заключил сенатор.