Не стоит доверять словам европейцев о диалоге с Россией, считают в Совфеде - РИА Новости, 16.01.2026
15:42 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/dialog-2068332199.html
Не стоит доверять словам европейцев о диалоге с Россией, считают в Совфеде
Не стоит доверять словам европейцев о диалоге с Россией, считают в Совфеде - РИА Новости, 16.01.2026
Не стоит доверять словам европейцев о диалоге с Россией, считают в Совфеде
Заявлениям европейцев о возможности диалога с Россией доверять не следует, они тут же оговариваются, что Москва якобы не сможет победить в конфликте на Украине, РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T15:42:00+03:00
2026-01-16T15:42:00+03:00
В мире, Россия, Москва, Украина, Владимир Чижов, Фридрих Мерц, Совет Федерации РФ
Не стоит доверять словам европейцев о диалоге с Россией, считают в Совфеде

Сенатор Чижов: заявлениям европейцев о диалоге с Россией не следует доверять

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Заявлениям европейцев о возможности диалога с Россией доверять не следует, они тут же оговариваются, что Москва якобы не сможет победить в конфликте на Украине, отметил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выступил на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле. Там он не только выразил надежду на восстановление отношений с Москвой, но и назвал Россию европейской страной.
"Что касается смены риторики, то мы её отмечаем, конечно, причём не только в Берлине, но и в Париже, и в Риме, не говоря уже о тех странах, где в течение длительного времени уже придерживаются особой позиции, я имею в виду Будапешт, Братиславу, с недавних времён ещё и Прагу. Но я бы эти вбросы относительно необходимости, даже неизбежности диалога с Россией, я бы не переоценивал", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24".
Чижов пояснил, что сами авторы этих вбросов тут же оговариваются, говорят, что необходимо на каком-то этапе вести диалог с Россией, с российским руководством, чтобы чётко дать понять, что РФ "не сможет победить в этой войне".
"Тогда, откровенно говоря, смысла в таком диалоге я особо не вижу", - заключил сенатор.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Новое заявление Мерца о России поразило журналиста
Вчера, 08:46
 
