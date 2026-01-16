МАГАТЭ зафиксировало отключение линии электропередачи на ЧАЭС

ВЕНА, 16 янв - РИА Новости. Одна линия электропередачи была отключена на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) после повреждения подстанции, при этом станция продолжает получать внешнее электроснабжение по другим линиям, сообщило МАГАТЭ.
"На площадке Чернобыльской атомной электростанции за прошедшую неделю одна линия электропередачи была отключена после того, как в результате военной активности была повреждена электрическая подстанция, критически важная для электроснабжения объекта. Это вновь подчеркивает важность надежной электрической сетевой инфраструктуры для ядерной безопасности", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на его гендиректора Рафаэля Гросси.
Уточняется, что после повреждения подстанции площадка ЧАЭС продолжила получать внешнее электроснабжение по другим линиям. "При этом произошедший инцидент продемонстрировал ключевую роль подстанций в обеспечении непрерывной подачи электроэнергии, необходимой для работы основных систем безопасности", - добавили в МАГАТЭ.
