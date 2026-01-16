https://ria.ru/20260116/burya-2068260595.html
Ученые ожидают рост числа магнитных бурь до 2028 года
Ученые ожидают рост числа магнитных бурь до 2028 года - РИА Новости, 16.01.2026
Ученые ожидают рост числа магнитных бурь до 2028 года
Рост количества магнитных бурь может продолжаться до 2028 года, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ученые ожидают рост числа магнитных бурь до 2028 года
ИКИ РАН: рост числа магнитных бурь может продолжаться до 2028 года
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости.
Рост количества магнитных бурь может продолжаться до 2028 года, сообщили
в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Сейчас на Солнце наблюдается активное возникновение корональных дыр, характерное для спада солнечной активности. Пик активности в нынешнем цикле Солнце прошелся в октябре-декабре 2024 года. Рост корональных дыр начался ещё в первые месяцы прошлого года.
"В целом, рост числа магнитных бурь может продолжаться ещё не менее двух лет, примерно до 2028 года, после чего должна начаться стремительная деградация всех видов солнечной активности с переходом в солнечный минимум на рубеже 2029-2030 годов", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Отмечается, что по тем же причинам ближайшие два года будут благоприятны для наблюдения северных сияний.