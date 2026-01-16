https://ria.ru/20260116/bpla-2068343937.html
В Воронежской области объявили тревогу из-за угрозы удара БПЛА
Тревога объявлена в Лискинском районе Воронежской области из-за угрозы удара БПЛА, в районе работает сирена, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 16.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
лискинский район
россошанский район
александр гусев (губернатор)
безопасность
воронежская область
лискинский район
россошанский район
