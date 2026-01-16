Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области объявили тревогу из-за угрозы удара БПЛА - РИА Новости, 16.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:13 16.01.2026
В Воронежской области объявили тревогу из-за угрозы удара БПЛА
В Воронежской области объявили тревогу из-за угрозы удара БПЛА - РИА Новости, 16.01.2026
В Воронежской области объявили тревогу из-за угрозы удара БПЛА
Тревога объявлена в Лискинском районе Воронежской области из-за угрозы удара БПЛА, в районе работает сирена, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 16.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
лискинский район
россошанский район
александр гусев (губернатор)
безопасность
воронежская область
лискинский район
россошанский район
происшествия, воронежская область, лискинский район, россошанский район, александр гусев (губернатор), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Лискинский район, Россошанский район, Александр Гусев (губернатор), Безопасность
В Воронежской области объявили тревогу из-за угрозы удара БПЛА

В Лискинском районе объявили тревогу из-за угрозы удара БПЛА

Военнослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 16 янв - РИА Новости. Тревога объявлена в Лискинском районе Воронежской области из-за угрозы удара БПЛА, в районе работает сирена, сообщил губернатор Александр Гусев.
Ранее тревога из-за угрозы удара БПЛА была объявлена в Россошанском районе Воронежской области, спустя почти 1,5 часа сигнал отменили. Позже сигнал был объявлен в Острогожском районе.
"Лискинский район — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
Специальная военная операция на Украине
Происшествия
Воронежская область
Лискинский район
Россошанский район
Александр Гусев (губернатор)
Безопасность
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
