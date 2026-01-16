Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Большинство россиян (77,8%) одобряют работу президента РФ Владимира Путина, 80,9% респондентов доверяют главе государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
Семь из десяти россиян (77,8%) заявили, что одобряют деятельность Путина на посту президента, в то время как 13,9% оценили его работу негативно. Кроме того, 80,9% респондентов ответили, что доверяют главе государства, недоверие выразили 15% граждан.
Работу правительства России одобряют 51,6% опрошенных, не одобряют - 19,3%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 63,4% россиян, 18,6% ответили, что не доверяют ему.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму РФ состоялись в ближайшее воскресенье, 34,1% участников опроса назвали "Единую Россию", 10,9% - ЛДПР, 9,9% - КПРФ, 7,7% - партию "Новые люди", 5,7% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 9,7% граждан РФ указали непарламентские партии.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29-30 декабря 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
