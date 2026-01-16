Рейтинг@Mail.ru
Россиянин Силягин подерется с кубинцем за титул IBF
15:35 16.01.2026
Россиянин Силягин подерется с кубинцем за титул IBF
Россиянин Силягин подерется с кубинцем за титул IBF
2026
павел силягин, ibf, бокс
Единоборства, Павел Силягин, IBF, Бокс
Россиянин Силягин подерется с кубинцем за титул IBF

Российский боксер Силягин проведет бой за титул IBF против кубинца Иглесиаса

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПавел Силягин
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российский боксер Павел Силягин проведет бой за вакантный титул Международной боксерской федерации (IBF) во втором среднем весе (до 76,2 кг) против кубинца Ослейса Иглесиаса, сообщает сайт Федерации бокса России.
Все пояса во втором среднем весе стали вакантными после решения американца Теренса Кроуфорда завершить карьеру.
Сообщается, что теперь промоутерам боксера предстоит договориться о дате и месте проведения титульного поединка.
Силягину 32 года, в его послужном списке 16 побед (7 нокаутом) и одна ничья. Он занимает седьмую строчку в рейтинге IBF. Он владеет второстепенными поясами Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и IBF во втором среднем весе.
Иглесиасу 28 лет, он одержал 14 побед в 14 поединках, 13 из которых закончились нокаутом.
