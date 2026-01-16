https://ria.ru/20260116/boks-2068327469.html
Россиянин Силягин подерется с кубинцем за титул IBF
Россиянин Силягин подерется с кубинцем за титул IBF
Российский боксер Павел Силягин проведет бой за вакантный титул Международной боксерской федерации (IBF) во втором среднем весе (до 76,2 кг) против кубинца... РИА Новости Спорт, 16.01.2026
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российский боксер Павел Силягин проведет бой за вакантный титул Международной боксерской федерации (IBF) во втором среднем весе (до 76,2 кг) против кубинца Ослейса Иглесиаса, сообщает сайт Федерации бокса России.
Все пояса во втором среднем весе стали вакантными после решения американца Теренса Кроуфорда завершить карьеру.
Сообщается, что теперь промоутерам боксера предстоит договориться о дате и месте проведения титульного поединка.
Силягину 32 года, в его послужном списке 16 побед (7 нокаутом) и одна ничья. Он занимает седьмую строчку в рейтинге IBF. Он владеет второстепенными поясами Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и IBF во втором среднем весе.
Иглесиасу 28 лет, он одержал 14 побед в 14 поединках, 13 из которых закончились нокаутом.