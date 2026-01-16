Путину представят наработки в сфере автономных и беспилотных систем

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. "Роскосмос", Минтранс России и другие ведомства представят президенту России Владимир Путину свои наработки в сфере автономных и беспилотных систем, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия развернет более ста спутников для управления беспилотниками
3 июня 2025, 17:28
"Это о том, как беспилотные автономные системы занимаются и регулированием дорожного движения, и исследованием инфраструктуры подземной, наземной, воздушной; как работают системы автономных доставщиков от известных наших компаний, как работают системы доставки грузов, системы мониторинга соблюдения законодательства в плане градостроительства и так далее", - рассказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента отметил, что автономные и беспилотные системы нашли применение и в сельском хозяйстве.
"Многое будет продемонстрировано на одной из московских площадок президенту. В космической области, разумеется, тоже "Роскосмосу" есть что показать и о чем рассказать главе государства", - добавил он.
Песков уточнил, что состоится также отдельное совещание по вопросам развития автономных систем. Вступительное слово президента будет открытым для СМИ, а в закрытой части выступят несколько докладчиков.
"Выступать там будет и Андрей Никитин, министр транспорта, и Антон Алиханов, министр промышленности, и мой тезка Дмитрий Песков - спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития. Будет такое серьезное обсуждение", - рассказал пресс-секретарь главы государства.