Авербух рассказал, кто отказался от участия в "Ледниковом периоде"
Фигурное катание
Фигурное катание
 
19:00 16.01.2026
Авербух рассказал, кто отказался от участия в "Ледниковом периоде"
Авербух рассказал, кто отказался от участия в "Ледниковом периоде"
Продюсер шоу "Ледниковый период" Илья Авербух рассказал журналистам, что хоккеисты Илья Ковальчук и Павел Дацюк отказались от участия в проекте. РИА Новости Спорт, 16.01.2026
фигурное катание
илья авербух
сергей шубенков
елизавета худайбердиева
илья ковальчук
павел дацюк
Новости
илья авербух, сергей шубенков, елизавета худайбердиева, илья ковальчук, павел дацюк
Фигурное катание, Илья Авербух, Сергей Шубенков, Елизавета Худайбердиева, Илья Ковальчук, Павел Дацюк
Авербух рассказал, кто отказался от участия в "Ледниковом периоде"

Авербух: Ковальчук и Дацюк отказались от участия в «Ледниковом периоде»

КАЗАНЬ, 16 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Продюсер шоу "Ледниковый период" Илья Авербух рассказал журналистам, что хоккеисты Илья Ковальчук и Павел Дацюк отказались от участия в проекте.
Съемки нового сезона телешоу "Ледниковый период" начались 14 января в спортивном комплексе "Лужники". В проекте участвуют хоккеисты Георгий Славороссов, Никита Ушнев и Марк Рудаковский.
"Безусловно, мы хотели бы пригласить хоккеистов топового уровня, но нужно обоюдное желание. Это не так, что они стоят в очереди и ждут. У каждого своя история. Этот проект тяжелый, потому что требует тренировок. Илья Ковальчук с удовольствием участвует в различных проектах, но от этого отказался, потому что это тренировки и нагрузки. То же самое с Пашей Дацюком: он сказал, что обожает проект, но пока не готов участвовать. Сейчас мы выбрали тех, кто рвался участвовать, был готов экспериментировать, танцевать и так далее. Мне хотелось, чтобы в этом проекте были молодость, азарт, задор и при этом уверенность, особенно у девочек‑одиночниц, потому что они наше национальное достояние. Их должны держать крепкие мужчины, уверенно стоящие на ногах", - сказал Авербух.
Также в шоу участвует российский легкоатлет Сергей Шубенков, чемпион мира и Европы в беге на 110 м с барьерами.
"Сережа - большая умница. Он легкоатлет, но у него такие горящие глаза и такие сильные ноги! Мы все время подмечаем, что он не вправе ошибиться: он говорит, что не может сбить ни одного барьера. А каждый выход на лед - это как барьер. Я думаю, многие полюбят эту пару. Он выступает с Елизаветой Худайбердиевой, и я уверен, что все будет замечательно", - добавил продюсер.
Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Замуж тоже собралась? Щербакова, Трусова и Косторная начали новую битву
15 января, 19:15
 
Фигурное катаниеИлья АвербухСергей ШубенковЕлизавета ХудайбердиеваИлья КовальчукПавел Дацюк
 
