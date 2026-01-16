Авербух рассказал, кто отказался от участия в "Ледниковом периоде"

КАЗАНЬ, 16 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Продюсер шоу "Ледниковый период" Илья Авербух рассказал журналистам, что хоккеисты Илья Ковальчук и Павел Дацюк отказались от участия в проекте.
Съемки нового сезона телешоу "Ледниковый период" начались 14 января в спортивном комплексе "Лужники". В проекте участвуют хоккеисты Георгий Славороссов, Никита Ушнев и Марк Рудаковский.
"Безусловно, мы хотели бы пригласить хоккеистов топового уровня, но нужно обоюдное желание. Это не так, что они стоят в очереди и ждут. У каждого своя история. Этот проект тяжелый, потому что требует тренировок. Илья Ковальчук с удовольствием участвует в различных проектах, но от этого отказался, потому что это тренировки и нагрузки. То же самое с Пашей Дацюком: он сказал, что обожает проект, но пока не готов участвовать. Сейчас мы выбрали тех, кто рвался участвовать, был готов экспериментировать, танцевать и так далее. Мне хотелось, чтобы в этом проекте были молодость, азарт, задор и при этом уверенность, особенно у девочек‑одиночниц, потому что они наше национальное достояние. Их должны держать крепкие мужчины, уверенно стоящие на ногах", - сказал Авербух.
Также в шоу участвует российский легкоатлет Сергей Шубенков, чемпион мира и Европы в беге на 110 м с барьерами.
"Сережа - большая умница. Он легкоатлет, но у него такие горящие глаза и такие сильные ноги! Мы все время подмечаем, что он не вправе ошибиться: он говорит, что не может сбить ни одного барьера. А каждый выход на лед - это как барьер. Я думаю, многие полюбят эту пару. Он выступает с Елизаветой Худайбердиевой, и я уверен, что все будет замечательно", - добавил продюсер.