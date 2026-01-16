Рейтинг@Mail.ru
Причиной смерти Акимова стала сердечная недостаточность, сообщил источник
Футбол
 
14:34 16.01.2026
Причиной смерти Акимова стала сердечная недостаточность, сообщил источник
футбол
вокруг спорта
вокруг спорта
Футбол, Вокруг спорта
Причиной смерти Акимова стала сердечная недостаточность, сообщил источник

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Официальной причиной смерти бывшего нападающего петербургских футбольных клубов "Зенит" и "Динамо" Дмитрия Акимова стала острая сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости источник в окружении спортсмена.
В четверг стало известно, что Акимов скончался в возрасте 45 лет.
Акимов завоевал бронзовые медали чемпионата Белоруссии 2000 года с минским "Динамо" и чемпионата России 2001 года с "Зенитом". Также нападающий выступал за петербургскую "Смену", "Тюмень", липецкий "Металлург", новосибирскую "Сибирь", "Ростов" и воронежский "Факел".
Акимов находится на третьем месте в списке лучших бомбардиров в истории второго по силе дивизиона чемпионата России (127 голов). Также форварду принадлежит рекорд по количеству голов в истории "Сибири" (109).
 
