В ААЦ назвали епископа Сарояна, подавшего иск против церкви, заговорщиком

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Подавший иск против Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископ Геворг Сароян преследует корыстные цели и вносит разлад в армянскую религиозную общину, его нужно считать заговорщиком, заявил РИА Новости специалист в сфере национальных и религиозных отношений Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ иподиакон Вартан Погосян.
Ранее портал судебной информации datalex.am сообщил, что поддержавший премьера Армении Никола Пашиняна архиепископ Геворг Сароян подал гражданский иск против ААЦ, требуя восстановления в должности главы Масяцотнской еперхии ААЦ. Десятого января распоряжением католикоса всех армян Гарегина II Геворг Сароян был освобожден от должности правящего архиерея епархии. Основанием для решения послужили факты злоупотребления властью со стороны предстоятеля, неисполнения им своих обязанностей, а также оказание давления на духовенство.
Отложенное собрание епископов ААЦ планируют провести в феврале
14 января, 18:30
"То, что епископ Геворг Сароян подал иск против ААЦ, в религиозной общине особого удивления не вызвало. Такой шаг был ожидаем – он человек прагматичный, корыстный, о себе очень высокого мнения и хитрый, преследует только личные интересы. У Сарояна хорошие богословские познания, ведь он обучался в духовных школах Англии. Но такая личность, которая оставляет желать лучшего. Он один из самых активных в группе заговорщиков против католикоса всех армян Гарегина II. Сароян тот, который прежде всего сам нарушал религиозные каноны и нарушает по сей день", - сказал Погосян.
По его словам, заговорщики в самом конце декабря попыталась устранить от власти католикоса всех армян Гарегина II, когда пошла "штурмом брать его резиденцию в Эчмиадзине". "Эта группа была уверена, что 2026-й встретят без Гарегина II и что люди их поддержат. Заговорщики хотели выгнать католикоса всех армян из его резиденции в Эчмиадизине, занять место и провести там как бы выборы будущего католикоса. Но затея не удалась - она оказалась провальной. Народ абсолютным большинством поддержал действующего католикоса, патриарха всех армян Гарегина II. И поэтому сейчас заговорщики пытаются всячески пакостничать в отношении высшего армянского духовенства", - отметил собеседник агентства.
Российская и Ново-Нахичеванская епархия - одна из епархий Армянской апостольской церкви. В ее юрисдикцию входят бо́льшая часть России, а также территории Белоруссии, Молдавии, Казахстана и стран Средней Азии. Резиденцией главы епархии служит храмовый комплекс в Москве, действующий с 2013 года и расположенный на углу Олимпийского проспекта и Трифоновской улицы.
В России Армянская церковь защищена лучше, чем в Армении, заявили в ААЦ
25 декабря 2025, 20:09