В ААЦ назвали епископа Сарояна, подавшего иск против церкви, заговорщиком

По его словам, заговорщики в самом конце декабря попыталась устранить от власти католикоса всех армян Гарегина II, когда пошла "штурмом брать его резиденцию в Эчмиадзине". "Эта группа была уверена, что 2026-й встретят без Гарегина II и что люди их поддержат. Заговорщики хотели выгнать католикоса всех армян из его резиденции в Эчмиадизине, занять место и провести там как бы выборы будущего католикоса. Но затея не удалась - она оказалась провальной. Народ абсолютным большинством поддержал действующего католикоса, патриарха всех армян Гарегина II. И поэтому сейчас заговорщики пытаются всячески пакостничать в отношении высшего армянского духовенства", - отметил собеседник агентства.