"Предпочел предать": на Западе сделали жесткое заявление о Зеленском
07:24 15.01.2026 (обновлено: 12:26 15.01.2026)
"Предпочел предать": на Западе сделали жесткое заявление о Зеленском
Зеленский поймал украинцев в ловушку, нарушив предвыборные обещания 2019 года, заявил в соцсети Х политический аналитик Алан Уотсон. РИА Новости, 15.01.2026
в мире, украина, киев, джо байден, борис джонсон, нато
В мире, Украина, Киев, Джо Байден, Борис Джонсон, НАТО
Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Зеленский поймал украинцев в ловушку, нарушив предвыборные обещания 2019 года, заявил в соцсети Х политический аналитик Алан Уотсон.
"В 2019 году Зеленский проводил предвыборную кампанию и победил, обещая объединить этнически разделенную бывшую советскую республику. Он мог бы сказать "нет" расширению НАТО, он мог бы заявить Джо Байдену и Борису Джонсону: "Я не пожертвую своей страной ради вашей опосредованной войны против России". Но он предпочел этого не делать", — рассказал он.
По словам эксперта, ни одно из данных обещаний глава киевского режима не выполнил, а население, избравшее его на пост, просто предал.
"Сегодня, шесть лет спустя, военные кладбища Украины расширяются, ее территории сокращаются, ее энергетическая сеть рушится, а человек, который проводил предвыборную кампанию, обещая залатать ожесточенные расколы на Украине, цепляется за власть, оставив себе в управление лишь обломки страны, которую он предпочел предать", — отметил Уотсон.
Нового президента Украины должны были избрать 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял об их "несвоевременности". Срок его полномочий истек еще 20 мая позапрошлого года, но официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до следующего голосования.
