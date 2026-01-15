МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Зеленский поймал украинцев в ловушку, нарушив предвыборные обещания 2019 года, заявил в соцсети Х политический аналитик Алан Уотсон.
"В 2019 году Зеленский проводил предвыборную кампанию и победил, обещая объединить этнически разделенную бывшую советскую республику. Он мог бы сказать "нет" расширению НАТО, он мог бы заявить Джо Байдену и Борису Джонсону: "Я не пожертвую своей страной ради вашей опосредованной войны против России". Но он предпочел этого не делать", — рассказал он.
По словам эксперта, ни одно из данных обещаний глава киевского режима не выполнил, а население, избравшее его на пост, просто предал.
"Сегодня, шесть лет спустя, военные кладбища Украины расширяются, ее территории сокращаются, ее энергетическая сеть рушится, а человек, который проводил предвыборную кампанию, обещая залатать ожесточенные расколы на Украине, цепляется за власть, оставив себе в управление лишь обломки страны, которую он предпочел предать", — отметил Уотсон.
Нового президента Украины должны были избрать 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял об их "несвоевременности". Срок его полномочий истек еще 20 мая позапрошлого года, но официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до следующего голосования.