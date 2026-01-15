"Шансов все меньше". Зеленский ищет новый способ удержать власть

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. Украина продолжает готовиться к выборам. Недавние решения Зеленского называют едва ли не первым публичным шагом к подготовке преемника. В то же время глава режима пытается дискредитировать потенциальную оппозицию, обвиняя ее в кризисе энергетики. Что задумали киевские власти — в материале РИА Новости.

Назначение с подвохом

Когда Зеленский назначил Кирилла Буданова* главой Офиса президента, вопросы возникли даже у украинских СМИ. Бывший руководитель ГУР — человек с очевидными политическими амбициями, регулярно делающий громкие, хоть и редко соответствующие реальности заявления. На техническую фигуру в системе киевского режима явно не похож.

© Фото : Zelenskiy Official/Telegram Кирилл Буданов* © Фото : Zelenskiy Official/Telegram Кирилл Буданов*

Многие социологические службы включали его в рейтинги вероятных кандидатов на президентский пост. За несколько дней до кадровых решений на Банковой украинское социологическое агентство Active Group опубликовало результаты опроса, по которому Буданов* побеждал Зеленского в предполагаемом втором туре голосования с 32,1% против 29,8.

Сейчас новый глава ОП словно специально подчеркивает, что не имеет ничего общего с погоревшим на коррупционном скандале предшественником. Одним из первых решений Буданов* поручил подготовить отдельные меры борьбы с коррупцией в ТЦК. Хотя сам еще в декабре заявлял, что на Украине с этим "ситуация стабильна", ведь взятки, присвоения средств и откаты "есть в большинстве стран".

Политолог Владимир Фесенко, которого СМИ на Украине называют "близким к офису президента", утверждает, что Зеленский, назначив Буданова*, определился с преемником, одновременно получив возможность не допустить избрания Валерия Залужного.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Валерий Залужный © AP Photo / Efrem Lukatsky Валерий Залужный

Такую версию стали раскручивать некоторые украинские издания, но реальная ситуация может выглядеть иначе. С переводом на Банковую Буданов*, наоборот, резко уменьшил шансы на президентское кресло, считает экс-депутаты Рады Олег Царев.

"Ему не дали назначить своего человека на место руководителя разведки и сейчас вычищают его кадры из ГУР. Да, он пришел в офис, но все прежние советники, назначенные Ермаком, остались на местах. Заместителя он не сам себе подобрал, его назначили сверху. Такое ощущение, что Буданова* вырвали из места, где у него были возможности, и поставили туда, где он себя проявить не сможет", — отмечает эксперт.

По словам Царева, нельзя исключать, что Буданова* ждут "подсунутые" сверху решения, за которые будут критиковать именно его, а не Зеленского. В таком случае падение рейтинга главы ОП станет неизбежным и один из потенциальных кандидатов будет "нейтрализован".

Рычаг давления

В начале января почти шесть тысяч домов в Киеве остались без отопления. Мэр Виталий Кличко рекомендовал жителям по возможности уехать из города хотя бы временно. Он также заявил, что украинская противовоздушная оборона "не обладает необходимыми ресурсами" для отражения атак даже в столице.

Кроме ПВО, защиту энергетики должны обеспечивать оборонительные сооружения. Но, по словам нардепа от "Слуга народа" Сергея Нагорняка, пострадавшие ТЭЦ они уберечь не могли в любом случае. Сами киевские централи до сих пор полностью починить не удалось.

Зеленский решил воспользоваться ситуацией и в очередной раз покритиковал столичного мэра за недостаточные меры. Дескать, "не убегать надо от проблем, а решать их".

Линию Зеленского поддержала и конкурирующая с мэрией военная администрация (КГВА), выступив против призыва покинуть Киев. По словам пресс-секретаря КГВА Екатерины Поп, рекомендации Кличко "никто не поддержал", а тепло в дома киевлян вернется в считаные дни. Однако этого не произошло — часть многоэтажек до сих пор без тепла и света.

© AP Photo / Felipe Dana Прохожие в центре Киева © AP Photo / Felipe Dana Прохожие в центре Киева

Заочные перепалки между Кличко и Зеленским идут не первый год. Глава киевского режима недоволен, что столичный мэр не прекращает обвинять его в авторитаризме и "ударе по Украине" из-за дела Миндича. Кличко — один из немногих украинских политиков, который продолжает делать подобные заявления, в том и числе и западной прессе.

"Произошел очередной эпизод истории конфликта внутри украинской власти, а не просто попытка перекинуть ответственность. Зеленскому вряд ли удастся убрать Кличко — за мэром стоят европейцы, у которых на него свои виды. С другой стороны, Западу нужно сохранять рычаги давления на украинскую власть, чтобы она не расслаблялась", — поясняет политолог Александр Дудчак.

При этом, по мнению эксперта, участие Кличко в президентской кампании все же возможно, однако серьезных шансов на успех у него нет.

Неудачная попытка

На днях Зеленский объявил, что законопроект о выборах при военном положении могут принять уже в феврале. Судя по социологическим опросам, главным его конкурентом остается Залужный. По данным IPSOS, генерала на выборах поддержали бы 23%, в то время как действующего главу режима — 20%.

Попытка нейтрализовать бывшего главкома ВСУ, назначив его послом в Великобритании, оказалась неудачной. Недавно The Washington Post назвало его наиболее вероятной альтернативой Зеленскому. Издание пишет, что, "по мнению наблюдателей, Лондон наоборот, только "расширил сферу влияния Залужного".

Теперь военачальник все чаще позиционирует себя как государственный деятель, регулярно встречаясь с британскими официальными лицами и дипломатами из других стран. При этом публикации Залужного в западных СМИ нередко содержат размышления генерала о будущем Украины.

Так в статье для Daily Telegraph он написал, что наступление мира может дать "шанс на политические перемены и глубокие реформы". А пока Залужный видит себя жестким лидером военного времени, который пообещал бы украинцам "кровь, пот и слезы". Впрочем, даже он сам не уверен, готова ли страна к такому правлению.