СМИ: Залужный предпочел бы стать жестким лидером военного времени

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в ходе личных бесед заявлял, что в случае избрания на должность президента Украины, он предпочел бы быть жестким лидером военного времени, пишет газета Guardian со ссылкой на источники. Ранее журналистка-фрилансер из США Кэти Ливингстон заявила, что бывший главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты Украины, у его предвыборной команды уже есть штаб-квартира в Лондоне. По данным Guardian, в личных беседах Залужный не подтверждал информацию о планах идти в политику, однако позволил себе поразмышлять о том, какую политическую "платформу" он бы предложил, если бы все же принял такое решение. "Он позиционировал бы себя как жесткого лидера военного времени, который пообещал бы украинскому народу "кровь, пот и слезы" в обмен на спасение страны", - говорится в материале издания. По словам близких к Залужному источников, он считает образцом политической системы Израиль, несмотря на его действия в секторе Газа, "рассматривая его как маленькую страну, окруженную врагами и полностью сосредоточенную на обороне", пишет издание. При этом, по данным Guardian, в ходе одной из частных бесед Залужный выразил сомнение в том, что украинский народ согласится на жесткий подход. "Не знаю, будет ли украинский народ готов к этому, к этой жесткой политике", - приводит газета слова Залужного. В конце июля служба внешней разведки (СВР) России сообщала, что в Альпах представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, главы ГУР минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и Залужного, где обсуждалась возможность смещения Зеленского. Как сообщили в пресс-бюро СВР, США и Британия хотят выдвинуть Залужного на пост президента Украины. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.

