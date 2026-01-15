Рейтинг@Mail.ru
"Это очень странно": на Западе изумились новому требованию Каллас к России
01:23 15.01.2026 (обновлено: 11:02 15.01.2026)
"Это очень странно": на Западе изумились новому требованию Каллас к России
"Это очень странно": на Западе изумились новому требованию Каллас к России
"Это очень странно": на Западе изумились новому требованию Каллас к России

Глава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В условиях провала Запада на Украине европейские лидеры, Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас, предъявляют к России абсурдные требования, чем только ухудшают будущую переговорную позицию для себя и Киева, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Станислава Крапивника.
"Проблема в том, что война проиграна, и даже когда на Западе понимают, что нужно положить этому конец, они все еще предполагают, что русские пойдут навстречу Украине. <…> Но теперь, после стольких боев, Россия, очевидно, побеждает, набирая обороты с каждым днем. <…> Но наши бесполезные лидеры даже сейчас не хотят разговаривать с Россией. Это просто за гранью абсурда! <…> Они говорят только одно: "Если мы будем разговаривать с Россией, то мы легитимизируем Россию". Никому нет дела до Европы! Никто не ждет подтверждения легитимности от фон дер Ляйен и Каллас. Это очень странно наблюдать", — рассказал ученый.

По его словам, ситуация для западных лидеров уже давно упущена, что значительно осложнит их роль в будущем мирном урегулировании.
"Знаете, даже если завтра политики вдруг опомнятся и скажут, что нам следует разговаривать с русскими, я думаю, что к настоящему времени мы уже слишком многое упустили", — добавил он.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что решение стран Евросоюза о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и подтверждает, что Европе не нужен мир на Украине. Она добавила, что бремя кредита на военные нужды киевского режима ляжет на самих европейских граждан.
