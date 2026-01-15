«

"Проблема в том, что война проиграна, и даже когда на Западе понимают, что нужно положить этому конец, они все еще предполагают, что русские пойдут навстречу Украине. <…> Но теперь, после стольких боев, Россия, очевидно, побеждает, набирая обороты с каждым днем. <…> Но наши бесполезные лидеры даже сейчас не хотят разговаривать с Россией. Это просто за гранью абсурда! <…> Они говорят только одно: "Если мы будем разговаривать с Россией, то мы легитимизируем Россию". Никому нет дела до Европы! Никто не ждет подтверждения легитимности от фон дер Ляйен и Каллас. Это очень странно наблюдать", — рассказал ученый.