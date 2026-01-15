Рейтинг@Mail.ru
17:58 15.01.2026
Захарова призвала комплекс "Яд Вашем" обратить внимание на снос памятников
Захарова призвала комплекс "Яд Вашем" обратить внимание на снос памятников
в мире, россия, израиль, европа, мария захарова, холокост
В мире, Россия, Израиль, Европа, Мария Захарова, Холокост
Захарова призвала комплекс "Яд Вашем" обратить внимание на снос памятников

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала мемориальный комплекс истории холокоста в Израиле "Яд Вашем" обратить внимание на сносы памятников советским воинам в Европе, отметив, что именно советские красноармейцы спасли выживших в Холокосте евреев.
Музейный комплекс "Яд Вашем" осудил решение правительства России установить День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной Войны 1941-1945 годах (19 апреля). Там отметили, что решение РФ без какого-либо упоминания преступлений Холокоста является искажением истории.
Таллин, вид на старый город - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
В Эстонии уничтожили монументы памяти бойцов Красной армии
2 апреля 2025, 22:59
"У нас вызывает, мягко говоря, удивление вот такая решимость музейно-мемориального комплекса в проявлении надуманных претензий к России в искажении, как они там написали, истории на фоне настоящей, многолетней войны, которая развернута против памятников Красной армии... Развязали ее, как вы знаете, русофобские режимы - Польша, страны Прибалтики, киевский режим и многие другие. Речь идет о физическом уничтожении мемориалов советским солдатам", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Она отметила, что среди красноармейцев, которые освобождали и спасали выживших в Холокосте, были в том числе сотни тысяч евреев, но они просто не выделяли себя ранее по национальности.
"Многие, кстати говоря, родственники и многие потомки красноармейцев, которые покоятся под снесенными памятниками, теперь живут в Израиле, в других западных странах, говорят немало о Холокосте, но при этом почему-то не реагируют на факты сноса памятников солдатам Красной армии. Это же не только памятники солдатам Красной армии, это как раз и есть материализованная история о тех событиях", - подчеркнула Захарова.
Официальный представитель МИД РФ напомнила, что в 2022 году, когда в польском городе Мальборке при участии высокопоставленного правительственного чиновника разрушали памятник павшим советским солдатам, где среди погибших был и красноармеец Асаэль Бельский из семьи легендарных еврейских партизан, никакой реакции от комплекса "Яд Вашем" не было.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Захарова прокомментировала продажу реликвий, связанных с Холокостом
20 ноября 2025, 15:42
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
