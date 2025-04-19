19 апреля в России проводится День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Его цель – сохранение исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории.

Геноцид (от греч. genos – род, племя и лат. caedo – убиваю) – действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы.

Геноцид советского народа – часть программы Адольфа Гитлера "кровь, отбор, строгость" , направленной на достижение чистоты "арийско-нордической германской крови". Свои восточноевропейские цели Гитлер прояснил еще в 1928 года в отдельной главе "Второй книги" "Моей борьбы" (книга признана экстремистской и запрещена в России) – о "восточной ориентации или восточной политике".

В этих документах, в частности, военнослужащие вермахта освобождались от уголовной ответственности за преступления против советских мирных граждан и военнопленных. Как отмечалось в указе "О применении военной подсудности в районе Барбаросса и об особых мерах войск", "возбуждение преследования за действия, совершенные военнослужащими и обслуживающим персоналом по отношению к враждебным гражданским лицам, не является обязательным даже в тех случаях, когда эти действия одновременно составляют воинское преступление или проступок".

Ответственность за геноцид в рамках проведения оккупационной политики несут несколько ведомств нацистской Германии: "Восточное министерство", Главное управление имперской безопасности (руководитель Генрих Гиммлер), командование вооруженных сил и Экономический штаб "Ост", на который возлагалась организация экономической эксплуатации захваченных территорий. Эти ведомства разрабатывали и через систему своих органов проводили в жизнь планы ограбления и истребления советского народа. Непосредственными исполнителями массовых убийств и сожжения населенных пунктов являлись войска СС и команды СД, полицейские, жандармские и другие спецподразделения захватчиков, охранные и фронтовые войска вермахта.

Важной характеристикой оккупационного режима являлись массовые казни. Они проводились во многом для устрашения населения и деморализации. Поводы для казни были бесчисленны и малозначительны: невыход на работу, чтение и распространение советских листовок, слушание советских радиопередач, спасение раненых, нарушение комендантского часа, хождение вблизи железнодорожного полотна и в лесу, уклонение от уплаты налогов, несвоевременная явка на перерегистрацию и т.д. Известны случаи казни детей за принадлежность к пионерской организации или кражу конфет у немецких солдат. Малейшего подозрения при проверке документов для нацистов было достаточно, чтобы на месте расстрелять женщину, старика или ребенка.

Уничтожение населенных пунктов подавалось как последовательная политика реакции на любые действия партизан. Зачастую деревни уничтожались вместе с жителями. Явным признаком того, что это являлось практикой геноцида служит тот факт, что уничтожения проводились по определенной методике и по существу являлись однотипными, хотя и осуществлялись в различных местах и разными убийцами.

Распространенным способом реализации действий по геноциду советского населения были "антипартизанские операции". Борьба с партизанами являлась официальным мотивом для массового уничтожения советских граждан, "обезлюживания" захваченных территорий. В приговоре Международного военного трибунала прямо говорится: "Название "партизаны" служило только прикрытием для уничтожения ни в чем неповинных людей". Гитлер лично фактически прямо это признавал: "Партизанская война дает нам возможность уничтожать все, что восстает против нас", – говорил он на совещании 16 июля 1941 года.

Начальник штаба по борьбе с партизанами (уполномоченный рейхсфюрера СС Гиммлера) Эрих фон дем Бах-Зелевски на Нюрнбергском процессе также признался, что борьба с партизанами использовалась нацистами как предлог для массового уничтожения советских людей. Когда его спросили, существовали ли приказы, которые бы разграничивали партизан и мирное население, он ответил, что таких приказов не было, как и не было сказано, кого следует считать партизаном.

По данным Минобороны РФ, Советский Союз потерял в Великой Отечественной войне (1941-1945) 26,6 миллионов человек. В это число входят убитые в бою и умершие от ран и болезней военнослужащие и партизаны, умершие от голода, погибшие во время бомбежек, артиллерийских обстрелов и карательных акций мирные граждане, расстрелянные и замученные в концентрационных лагерях военнопленные, подпольщики, а также рабочие, крестьяне и служащие, угнанные на каторжные работы.

Безвозвратные потери личного состава советских Вооруженных сил составили свыше 8,67 миллиона человек , с учетом потерь от всех причин (убиты, умерли от ран и болезней, пропали без вести и попали в плен) – 11,9 миллионов человек.

Историками подсчитано, что 13,7 миллионов человек (официальные данные) стали жертвами нацистской политики истребления. Число складывается из обследований тысяч массовых могил на освобожденной от оккупации территории, показаний свидетелей, вычислений. Доказано, что не менее 7,4 миллионов мирных советских жителей были преднамеренно убиты – расстреляны, сожжены, похоронены заживо. От каторжного труда и бесчеловечного обращения погибли еще 2,2 миллионов человек из числа угнанных в рейх остарбайтеров. На оккупированных территориях от общего ухудшения условий жизни, голода и болезней преждевременно умерли (погибли) свыше 4,1 миллиона человек

По словам председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского, точное число жертв геноцида до сих пор не известно. В январе 2024 года Мединский заявил, что жертвами геноцида советского народа гитлеровцами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны стали 15-16 миллионов человек , но это число может быть и больше – все зависит от методики подсчета.

"Советские Нюрнберги": как СССР добивался справедливости

Когда при освобождении родной земли советские воины начали все чаще встречать ужасающие следы гитлеровских злодеяний, была создана юридическая база по расследованию преступлений нацистов. 2 ноября 1942 года был издан указ президиума Верховного совета СССР об образовании Чрезвычайной государственной комиссии (ЧГК) по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР ( существовала до 9 июня 1951 года ). Чрезвычайная государственная комиссия рассмотрела 54 тысячи актов, более 250 тысяч протоколов опросов свидетелей и заявлений о преступлениях, а также около четырех миллионов актов о причиненном материальном ущербе. Комиссия собрала огромное количество документов и вещественных доказательств преступной деятельности оккупантов. Она фиксировала многочисленные факты военных преступлений и преступлений против человечности: захват и казни заложников, пытки, массовые расстрелы, убийства с помощью газов, уничтожение населенных пунктов вместе с их жителями. По данным ЧГК, оккупанты полностью или частично разрушили свыше 1710 городов и поселков, свыше 70 тысяч сел и деревень СССР, свыше шести миллионов зданий. Гитлеровцы лишили крова около 25 миллионов человек. Прямой материальный ущерб государству и населению составил 679 миллиардов рублей (в ценах 1941 года). Материалы ЧГК были использованы в качестве обвинительных документов на Нюрнбергских процессах 1945-1949 годов и при определении размеров репараций с Германии и ее бывших союзников.

По словам историков, начиная с 1943 года с учетом материалов, собранных ЧГК, над гитлеровцами и их пособниками в СССР проводились открытые судебные процессы.

Наибольшую известность и общественный резонанс получил 21 процесс , состоявшийся в 1943 -1949 годах. Эти суды могут быть названы "Советскими малыми Нюрнбергами", которые, собирательно, складываются в один большой "Советский Нюрнберг"

Всего по указу № 39, с 1943 по 1949 год, были публично осуждены 252 военных преступника из Германии, Австрии, Венгрии, Румынии, Японии и несколько их пособников из СССР. На скамьях подсудимых были только те, чья тяжелая вина полностью изобличалась следствием. Более того, советская власть проявила гуманизм даже к военным преступникам. Смертную казнь отменили весной 1947 года, а все осужденные были отпущены из лагерей за границу уже в 1949-1956 годах.

С 1947 года вместо отдельных открытых процессов Советский Союз стал массово проводить закрытые. 24 ноября 1947 года вышло распоряжение МВД СССР, Министерства юстиции СССР, Прокуратуры СССР N 739/18/15/311 , по которому предписывалось рассматривать дела обвиняемых в совершении военных преступлений на закрытых заседаниях военных трибуналов войск МВД по месту содержания подсудимых (то есть практически без вызова свидетелей) без участия сторон и приговаривать виновных к заключению сроком на 25 лет исправительно-трудовых лагерей.

Всего за 1943-1952 годы по указу № 39 были осуждены не менее 81 780 человек, включая 24 069 иностранных, в основном немецких, военных преступников. Но на закрытых процессах часто судили военнопленных по принципу "коллективной вины", без конкретных доказательств личного участия. Поэтому в 1990-х годах российскими властями были реабилитированы 13 035 иностранцев , осужденных по указу № 39 за военные преступления.

Проект "Без срока давности": расследование продолжается сегодня

В СССР процессы расследования некоторых нацистских преступлений были приостановлены из-за участия в убийствах коллаборационистов, в частности выходцев из Прибалтики и с Западной Украины, а также венгров, румын и других народов, проживавших после войны на территории соцлагеря.

Сейчас расследованию эпизодов геноцида в годы войны уделяется большое внимание, открывается все новая информация о деяниях нацистских преступников. Работу Следственный комитет России ведет в рамках уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных статьей 357 УК РФ (геноцид). Чаще всего уголовное производство начинается после публикации рассекреченных архивов органами федеральной безопасности. Большую лепту в расследование дел о геноциде вносят поисковые движения России: уголовные дела о геноциде возбуждаются после обнаружения поисковиками массовых захоронений.

Начиная с 2020 года в разных субъектах Российской Федерации проведено 34 судебных процесса о признании геноцидом действий немецко-фашистских войск на оккупированных территориях СССР в годы Великой Отечественной войны, ныне входящих в состав Российской Федерации. Благодаря этой работе раскрыты новые имена жертв и ранее неизвестные места нацистских преступлений. Все эти процессы происходят в рамках реализации федерального проекта "Без срока давности" , инициированного Поисковым движением России в 2020 году.

Задача сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне является одной из приоритетных в политике современного российского государства, что нашло отражение в целом ряде законодательных актов и четко выраженной позиции руководства страны. Острота постановки данного вопроса связана с проявляющимися сегодня попытками фальсификации истории Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, в том числе в отношении замалчивания или искажения правды о жертвах, понесенных советским народом.

22 марта 2023 года Госдума РФ приняла заявление "О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" . В документе отмечается, что Госдума, приняв во внимание положения Устава ООН, Устава и приговора Нюрнбергского трибунала, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества, "признает преступные деяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении мирного населения СССР геноцидом народов Советского Союза".

В рамках федерального проекта "Без срока давности" материалы расследований преступлений нацистов и их пособников внедряются в образовательный процесс и способствуют патриотическому воспитанию молодежи.

В январе 2024 года Гатчинском районе Ленинградской области был открыт мемориал жертвам нацистского геноцида в СССР. Место выбрано не случайно, именно в этом районе в военные годы располагались многочисленные лагеря для военнопленных и донорские концентрационные лагеря для советских детей.