В ЮАР эвакуировали более 600 человек из-за наводнений

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Более 600 посетителей и работников были вывезены из Национального парка Крюгера, чья территория оказалась затопленной из-за наводнений, вызванных сильными дождями, сообщило в четверг издание News24.
"Из-за разрушительных наводнений, вызванных сильными дождями в провинциях Лимпопо и Мпумаланга, из Национального парка Крюгера было эвакуировано более 600 посетителей и работников", - пишет издание.
В ЮАР продолжаются сильные дожди, которые сопровождаются наводнениями и оползнями, в результате которых погибли девять человек. Метеорологическая служба ЮАР впервые за почти четыре года ввела наивысший уровень опасности для провинций Лимпопо и Мпумаланга. Район бедствия посетил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Ожидается, что в последующие двое суток объём осадков не уменьшится и составит 100-200 миллиметров в течение 24-48 часов.
