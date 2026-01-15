https://ria.ru/20260115/trevoga-2067940441.html
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 15.01.2026
